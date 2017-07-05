«Крайслер» вылетел на тротуар после ДТП на Вокзальной магистрали

«Крайслер» после столкновения с «Тойотой» отлетел на тротуар 
«Крайслер» после столкновения с «Тойотой» отлетел на тротуар 

На перекрёстке в центре Новосибирска «Тойота Королла» не пропустила «Крайслер 300с» — седан выбросило на тротуар.


Авария произошла 5 июля в 17:00 на пересечении Вокзальной магистрали и ул. Сибирская. 


«"Крайслер" двигался по магистрали со стороны проспекта Димитрова, "Тойота" —  во встречном направлении. На перекрестке "Тойота" совершала разворот и не пропустила встречный "Крайслер". В итоге "Крайслер" врезался в "Тойоту" и отлетел в сторону тротуара», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».


«Тойота Королла» получила серьёзные повреждения
«Тойота Королла» получила серьёзные повреждения


«Крайслер» вылетел на тротуар после ДТП на Вокзальной магистрали


По данным аваркомов, водители машин не пострадали.


Машины чаще всего выбрасывает в сторону от проезжей части при попытке уйти от столкновения — автомобили вылетают на тротуар, врезаются в деревья или даже сносят остановки. Такое ДТП случилось на прошлой неделе в Ленинском районе Новосибирска. Тогда водитель Nissan Primera попытался уйти от столкновения с Toyota Cresta — в итоге седан отбросило в дерево. А в середине июня в Заельцовском районе Новосибирска «Хонда» оказалась на остановке после столкновения с «Маздой». 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus

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