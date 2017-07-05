«Крайслер» вылетел на тротуар после ДТП на Вокзальной магистрали

«Крайслер» после столкновения с «Тойотой» отлетел на тротуар

На перекрёстке в центре Новосибирска «Тойота Королла» не пропустила «Крайслер 300с» — седан выбросило на тротуар.







Авария произошла 5 июля в 17:00 на пересечении Вокзальной магистрали и ул. Сибирская.





«"Крайслер" двигался по магистрали со стороны проспекта Димитрова, "Тойота" — во встречном направлении. На перекрестке "Тойота" совершала разворот и не пропустила встречный "Крайслер". В итоге "Крайслер" врезался в "Тойоту" и отлетел в сторону тротуара», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».





«Тойота Королла» получила серьёзные повреждения









По данным аваркомов, водители машин не пострадали.







Машины чаще всего выбрасывает в сторону от проезжей части при попытке уйти от столкновения — автомобили вылетают на тротуар, врезаются в деревья или даже сносят остановки. Такое ДТП случилось на прошлой неделе в Ленинском районе Новосибирска. Тогда водитель Nissan Primera попытался уйти от столкновения с Toyota Cresta — в итоге седан отбросило в дерево. А в середине июня в Заельцовском районе Новосибирска «Хонда» оказалась на остановке после столкновения с «Маздой».





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