Рабочего засыпало землёй на стройке: стали известны причины инцидента

Несчастный случай произошёл 7 июня на стройплощадке на ул. Кошурникова

Государственная областная инспекция труда завершила проверку несчастного случая на стройке в Дзержинском районе, где рабочего в котловане насмерть засыпало землёй.





«На вертикальной стенке котлована не было установлено защитной конструкции», — назвали причину трагедии в надзорном ведомстве.





Инцидент произошёл 7 июня на строительной площадке многоэтажки на ул. Кошурникова, 20/2. Сотрудник компании ООО «Шериф Кордон» выполнял работы в котловане, когда в нём начал осыпаться грунт, — в результате мужчину засыпало землёй, напомнили в Госинспекции труда по НСО.





Ранее в пресс-службе следственного управления областного СК сообщали предварительную информацию, что несчастный случай произошёл с сотрудником ООО «Евродом». Однако, по данным трудовой инспекции, в инциденте погиб сотрудник другой организации.





В инспекции сообщили, что в отношении ООО «Шериф Кордон» возбудили административные производства. Материалы расследования сотрудники надзорного органа отправили в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.





НГС.НОВОСТИ пытались связаться с руководством компании «Шериф Кордон», однако ни один из номеров фирмы не отвечал.





За последнее время это не единственное происшествие на строительных площадках в Новосибирске и окрестностях. В конце мая на стройке на ул. Дмитрия Шамшурина сорвался лифт с рабочим. 23 июня смертельный инцидент произошёл в посёлке Мочище: специалист по установке пластиковых окон задел провода металлической лестницей и погиб.