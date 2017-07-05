Надёжно спрятали: на Восходе новый светофор поставили за деревом

Примеры благоустройства территории в районе ул. Восход, 20 уже не первый раз попадают в ленту новостей НГС.НОВОСТИ
Примеры благоустройства территории в районе ул. Восход, 20 уже не первый раз попадают в ленту новостей НГС.НОВОСТИ

У пешеходного перехода у здания по адресу ул. Восход, 20 в Октябрьском районе Новосибирска дорожные рабочие установили светодиодные светофоры — водителям, которые едут от ул. Зыряновской в сторону ул. Кирова, их не видно из-за деревьев.


Фотографии дорожного объекта 5 июля прислал читатель НГС.НОВОСТИ.


«Я не понимаю, почему они (рабочие. — И.К.) не могли перенести пешеходный переход либо светофор как-то вынести вперед или назад? А они поставили дорогущий светодиодный светофор так, что его водители совсем не видят. Теперь два варианта: пилить ствол дерева или заново переносить светофор. Мне кажется, они просто спилят тополь», — рассказал читатель.


Светофор с трудом виден водителям, которые едут по ул. Восход в сторону ул. Кирова
Светофор с трудом виден водителям, которые едут по ул. Восход в сторону ул. Кирова


Ранее в этом же месте читатели НГС.НОВОСТИ заметили знак пешеходного перехода, закреплённый в лежачем положении на тротуаре.

Илья Калинин
Фото читателя НГС 

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