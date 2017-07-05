Водитель «Ниссана» получил 4 года за смертельное ДТП на Гусинобродском шоссе

Фото с места ДТП

Сегодня, 5 июля, Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор 35-летнему водителю «Ниссана», который летом прошлого года устроил смертельное ДТП с мотоциклом на Гусинобродском шоссе.





О приговоре водителю, которого признали виновным в аварии, НГС.НОВОСТИ сообщила помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.







Как следует из материалов дела, вечером 22 июля 2016 года Алексей Гуселетов ехал по Гусинобродскому шоссе за рулём Nissan Wingroad со стороны ул. Доватора к ул. Волочаевской и решил развернуться вне перекрёстка. При этом он не учёл, что этот участок дороги попадает под действие знака «Движение прямо».





«Он этот знак не увидел и решил совершить манёвр. Практически завершив манёвр разворота налево, он почувствовал удар <…>, так как не пропустил двигавшийся во встречном направлении мотоцикл. Этот мотоцикл въехал в заднюю часть его автомобиля. Пассажирка мотоцикла сразу же слетела с седла и отлетела на машину, которая ехала во встречном направлении», — рассказала Евгения Дампилова.







47-летняя пассажирка мотоцикла погибла на месте. Её сын, сидевший за рулём мотоцикла, умер в больнице через несколько дней.







Как сообщила Евгения Дампилова, свою вину водитель «Ниссана» не признал. В суде он пояснил, что правила не нарушал. По словам подсудимого, знак «Движение прямо» на этом участке он не заметил, зато увидел разрыв разметки и решил, что в этом месте можно развернуться. При этом, по словам водителя, когда он начинал разворот, то мотоцикла не видел: тот влетел в разворачивающуюся машину на высокой скорости.





Какой была реальная скорость мотоцикла, экспертиза не установила, уточнила Евгения Дампилова.





Дзержинский районный суд Новосибирска признал 35-летнего Алексея Гуселетова виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Это на 6 месяцев меньше, чем требовало гособвинение. Кроме того, после выхода на свободу Гуселетову нельзя будет 3 года водить машину. Также подсудимый должен возместить моральный вред семье погибших — 1 млн руб.





После оглашения приговора Алексея Гуселетова взяли под стражу в зале суда — до этого он был под подпиской о невыезде, уточнила Евгения Дампилова.







Приговор суда первой инстанции в законную силу не вступил.