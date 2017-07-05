В Заельцовском районе накрыли склад с нелегальными коктейлями

В Заельцовском районе Новосибирска нашли почти 60 тысяч литров алкогольных напитков

Полицейские вместе с Росалкогольрегулированием (РАР) нашли в Заельцовском районе Новосибирска склад с опасным алкоголем.







На складах нашлись больше 39 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и больше 20 тыс. литров пивных напитков с этикеткой Mixon, рассказали в пресс-службе РАР 5 июля.





Документов на эти товары не было. Кроме того, на складе проверяющие нашли около 400 килограмм различных красителей, ароматизаторов, улучшителей вкуса и консервантов. В ведомстве предположили, что эти компоненты могли использоваться в производстве коктейлей.







«Часть продукции хранилась на открытой площадке, прилегающей к зданию, под воздействием прямых солнечных лучей и при температуре, значительно превышающей предельно допустимые значения, указанные на этикетке, а производственно-складские помещения находились в антисанитарном состоянии. В настоящее время вся продукция арестована», — приводит РАР слова руководителя межрегионального управления ведомства в Сибирском федеральном округе Алексея Крупина.







Росалкогольрегулирование уже начало расследование, его специалисты отправили на экспертизу пробы найденных напитков.





Месяц назад РАР нашёл другой крупный склад с незаконным алкоголем — в Оби нашли больше тысячи бутылок поддельной водки.