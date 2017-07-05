Оперный театр взял в аренду секретный склад у реки

На складе будут хранить декорации со спектаклей, которые в оперном уже не идут 
На складе будут хранить декорации со спектаклей, которые в оперном уже не идут 

Новосибирский театр оперы и балета решил арендовать склад для хранения декораций около Инюшенского бора вблизи реки Плющиха.


Оперный театр разместил лот на сайте госзакупок 5 июля. Культурное учреждение взяло в аренду склад на ул. Вилюйская у компании «Агроснаб-Сервис-К.А.М.» на 3 месяца, с июля по сентябрь. Площадь помещения больше 1 тыс. кв. м.


Замгендиректора по художественно-технической части театра Оксана Терентьева пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что склад нужен для хранения декораций со снятых с репертуара спектаклей. В частности, туда отправятся декорации для опер «Пиковая дама», «Фауст», балета «Дон Кихот». 


«К нам [предъявляется] много требований по пожарной безопасности, которые мы должны соблюдать. На территории театра могут находиться только декорации с противопожарной обработкой. Для выполнения всех требований [надзорных органов] и арендуем помещение», — пояснила Оксана Терентьева.


В театре отметили, что склады на ул. Вилюйской берут в аренду не первый год . «Сейчас мы расширяем площадь. По сравнению с прошлыми годами нам была снижена цена за аренду. Сумма не увеличилась, а площадь стала больше», — заключила собеседница.


Начальная (максимальная) цена контракта составила 300 тыс. руб. 


В театре опера и балета обновление репертуара происходит регулярно. В нём не только появляются новые спектакли, но и получают перевоплощение старые. Так, например, произошло с оперой «Пиковая дама». Новый режиссёр театра Вячеслав Стародубцев сделал постановку со своей изюминкой — в ней у каждого героя появилось альтер-эго в карточной колоде.

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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