Таймлапс: внезапный ливень и потоп в центре Новосибирска





5 июля в Новосибирске

Днем 5 июля в Новосибирске прошел мощный ливень — небо над городом затянули тучи, которые впечатлили новосибирцев.







Погода в городе внезапно испортилась после обеда, около 14:00. В течение часа за небом в центре наблюдала камера НГС.НОВОСТИ. За это время к центру подошли тяжелые темные тучи, пролился сильный 20-минутный дождь и снова выглянуло солнце.





НГС.НОВОСТИ уложили часовую съемку в 40-секундный таймлапс — теперь за это время можно посмотреть, как менялась погода.









Несмотря на то, что дождь прошел быстро, на некоторых улицах оказалось сложно пройти, не намочив ноги. Самые отважные новосибирцы переносили своих спутниц на руках.





Перекресток ул. Ленина и Урицкого









Пользователи соцсетей очень быстро отреагировали на смену погоды — в аккаунтах новосибирцев почти одновременно с началом дождя начали появляться фотографии и видеоролики.





Публикация от Максим Валентик (@valentik_max) Июл 4 2017 в 11:44 PDT





Лето, ну как же так🤷‍♀️#долгожданноелето #мокрыйдождь #серостьдня #солнышконашегдеты😭 Публикация от Яна (@step.jana) Июл 4 2017 в 11:42 PDT





Публикация от P@velitsin@Elen@ (@pavelitsina) Июл 4 2017 в 11:51 PDT





О том, что сегодняшний день омрачится ливнем, синоптики предупреждали еще накануне, когда объявили штормовое предупреждение на три дня. Первый раз сильный дождь с молниями прошел ночью. После этого непогода взяла небольшую паузу и вернулась, как прогнозировали синоптики после обеда.