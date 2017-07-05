Молодой рабочий погиб на авиазаводе имени Чкалова

В гибели рабочего разбираются следователи

Во вторник, 4 июля, на новосибирском авиазаводе им. Чкалова погиб рабочий — в ситуации разбираются следователи.





«Мужчина погиб на рабочем месте. Устанавливаем все обстоятельства произошедшего», — сообщил НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ Алексей Максименко.





По его словам, у него есть только предварительная информация о причине смерти. Предположительно, рабочий погиб от электротравмы.





Очевидцы в соцсетях сообщают, что молодой рабочий авиазавода погиб от удара током, когда полез в блок управления от старого советского станка. По разным версиям, погибшему было от 23 до 26 лет.







В пресс-центре авиазавода пояснили, что смогут прокомментировать этот случай только после того, как получат от редакции письмо на имя директора предприятия.







НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.





Похожий несчастный случай произошёл двумя неделями ранее в поселке Мочище под Новосибирском: мастер по установке пластиковых окон задел лестницей провода и погиб от удара током.