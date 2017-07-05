В Новосибирске задержали торговца нелегальными пистолетами и патронами
Полиция задержала 50-летнего новосибирца, которого подозревают в торговле огнестрельным оружием.
Задержание произошло еще в конце июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, однако сообщить об этом ведомство решило только сейчас.
Полиция вышла на след торговца в марте 2017 года, получив «оперативную информацию».
В квартире подозреваемого нашли патроны, порох, пистолеты «Вальтер» и «Парабеллум», а также сигнальный пистолет МР-371. А на территории промзоны в Ленинском районе полицейские нашли гильзы, патроны и винтовку с признаками переделки, приспособленные для бесшумной стрельбы.
В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по ст. 222 и ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).
Мария Шевлягина
Фото и видео предоставлены пресс-службой ГУ МВД по НСО