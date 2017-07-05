Пелагея споет новосибирцам на праздновании 80-летия области

Пелагея Ханова

Певица Пелагея станет хедлайнером праздничных концертов, посвящённых 80-летию Новосибирской области.





«Ключевым мероприятием празднования юбилея Новосибирской области станет торжественное собрание и праздничный концерт, которые состоятся в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета 15 сентября 2017 года.





Хедлайнером мероприятий станет певица, актриса и телеведущая Пелагея Ханова.





Кроме того, запланированы концертные программы на открытых площадках областного центра, где выступят творческие коллективы всех муниципальных районов области», — сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.







В пресс-службе пояснили, что Пелагея примет участие не только в концерте в оперном театре, но и выступит ещё на одной площадке. На какой именно, в пресс-службе уточнить не смогли, но пояснили, что этот концерт пройдет тоже в 10-х числах сентября.





Пелагея родилась и выросла в Новосибирске, позже переехала в Москву. Недавно певица стала женой хоккеиста Ивана Телегина и родила ему дочь. В 2016 году Пелагея заняла 46-ю строчку в списке 50 самых богатых знаменитостей России по версии Forbes.