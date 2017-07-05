Областной суд снял запрет на строительство многоэтажки возле ГЭС

Ростехнадзор обеспокоен строительством жилых домов в непосредственной близости от Новосибирской ГЭС

3 июля состоялось заседание Новосибирского областного суда, по итогам которого суд принял решение отменить вынесенное ранее постановление Советского районного суда от 16 июня 2017 об остановке строительства дома по ул. Русская, 40/3 стр.







Решение областного суда на момент подготовки заметки не было опубликовано, однако в канцелярии суда подтвердили, что оно действительно отменило вынесенное в июне постановление. Дело будет заново рассмотрено в Заельцовском районном суде Новосибирска в ближайшее время.





Напомним, в суд обратилось управление Ростехнадзора, которое опасалось, что строительство в непосредственной близости от ГЭС может привести к повышению уровня грунтовых вод и создать аварийную ситуацию, из-за которой зона застройки может быть затоплена. Кроме того, по материалам суда, на стройплощадке оказалась часть дренажной системы со смотровым колодцем, доступ к которому был закрыт забором. В результате районный суд принял постановление об остановке строительства до 16 сентября.







Застройщик, компания «Байр-Строй», входящая в группу «Кварсис», опротестовало постановление в Новосибирском областном суде. Как отметили в компании, «Байр-Строй» ведёт строительство на территории, находящейся в её собственности, и в соответствии с утверждённым градостроительным планом.







«Действующим законодательством не установлен запрет на строительство, а также обязанность согласовывать с владельцем объектов по производству электроэнергии строительство многоквартирных домов в охранных зонах», — подчёркивается в сообщении застройщика.







В компании заверили, что все необходимые меры для безопасности и надёжности строительства и будущей эксплуатации жилых домов соблюдены, а доступ к дренажной системе Новосибирской ГЭС не ограничен. При этом, добавили в «Байр-Строй», разбирательства никак не отразятся на сроках и качестве строительства новых домов.