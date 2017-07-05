В Новосибирске появилось чёрное мороженое с углём

Рожки с чёрным мороженым можно найти в «Холидее» и «Горожанке»
Рожки с чёрным мороженым можно найти в «Холидее» и «Горожанке»

Кузбасский производитель мороженого «Снежный городок» начал торговать в Новосибирске своей новинкой — мороженым с натуральным углём.


Как рассказали НГС.НОВОСТИ в региональном представительстве «Снежного городка» мороженое «Сибирский уголь», которое компания «Снежный городок» начала выпускать весной этого года, продаётся сейчас в Новосибирске в сетях супермаркетов «Холидей Классик» и «Горожанка». 


В качестве красителя производитель использует «уголь растительный» — пищевую добавку E153
В качестве красителя производитель использует «уголь растительный» — пищевую добавку E153


В «Холидее» подтвердили, что в новосибирские магазины сети новинка поступила в июле. А в торговом холдинге «Сибирский Гигант» (которому принадлежит, в частности, сеть «Горожанка») добавили, что, несмотря на необычный вид, мороженое «неплохо продаётся». «На "Сибирский уголь" приходится сейчас до 1,5 % оборота в категории "мороженое" при том, что там около 300 позиций», — говорит директор по маркетингу «Сибирского гиганта» (направления «Горожанка» и «Мегас») Мария Бей.

Мороженое позволит почувствовать себя немного шахтером. Фото Александра Ощепкова
Мороженое позволит почувствовать себя немного шахтером. Фото Александра Ощепкова


В «Горожанке» «Сибирский уголь» стоит 44,3 руб. и имеет форму стандартного рожка. Как следует из описания продукта, «Сибирский уголь» делается преимущественно из растительных заменителей — доля молочного жира в нём составляет 5 %. В качестве красителя используется «уголь растительный» (пищевая добавка E153), который разрешён к применению в пищевых продуктах и лекарствах. Мороженое действительно имеет темно-серый, почти чёрный цвет и оставляет на руках пятна. На вкус лакомство мало отличается от обычного мороженого с наполнителем.


«Снежный городок» не первое кузбасское предприятие, которое пытается эксплуатировать угольную тему в продуктах. В 2015 году сеть «Подорожник» начала торговать сэндвичами, сделанными на основе чёрных булочек, также окрашенных растительным углём. В том же году чёрные бургеры появились в сети «Бургер Кинг». Оба продукта были временными — сейчас в меню этих сетей их нет.

Стас Соколов
Фото автора (1, 2), Александра Ощепкова (3)

Прочтений: 2664
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено