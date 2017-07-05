В Новосибирске появилось чёрное мороженое с углём

Рожки с чёрным мороженым можно найти в «Холидее» и «Горожанке»

Кузбасский производитель мороженого «Снежный городок» начал торговать в Новосибирске своей новинкой — мороженым с натуральным углём.







Как рассказали НГС.НОВОСТИ в региональном представительстве «Снежного городка» мороженое «Сибирский уголь», которое компания «Снежный городок» начала выпускать весной этого года, продаётся сейчас в Новосибирске в сетях супермаркетов «Холидей Классик» и «Горожанка».







В качестве красителя производитель использует «уголь растительный» — пищевую добавку E153





В «Холидее» подтвердили, что в новосибирские магазины сети новинка поступила в июле. А в торговом холдинге «Сибирский Гигант» (которому принадлежит, в частности, сеть «Горожанка») добавили, что, несмотря на необычный вид, мороженое «неплохо продаётся». «На "Сибирский уголь" приходится сейчас до 1,5 % оборота в категории "мороженое" при том, что там около 300 позиций», — говорит директор по маркетингу «Сибирского гиганта» (направления «Горожанка» и «Мегас») Мария Бей.



Мороженое позволит почувствовать себя немного шахтером. Фото Александра Ощепкова





В «Горожанке» «Сибирский уголь» стоит 44,3 руб. и имеет форму стандартного рожка. Как следует из описания продукта, «Сибирский уголь» делается преимущественно из растительных заменителей — доля молочного жира в нём составляет 5 %. В качестве красителя используется «уголь растительный» (пищевая добавка E153), который разрешён к применению в пищевых продуктах и лекарствах. Мороженое действительно имеет темно-серый, почти чёрный цвет и оставляет на руках пятна. На вкус лакомство мало отличается от обычного мороженого с наполнителем.







«Снежный городок» не первое кузбасское предприятие, которое пытается эксплуатировать угольную тему в продуктах. В 2015 году сеть «Подорожник» начала торговать сэндвичами, сделанными на основе чёрных булочек, также окрашенных растительным углём. В том же году чёрные бургеры появились в сети «Бургер Кинг». Оба продукта были временными — сейчас в меню этих сетей их нет.

