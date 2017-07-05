Пассажиры двух рейсов несколько часов прождали вылета в Москву

Рейс выполняет авиакомпания S7
Рейс выполняет авиакомпания S7

Утром 5 июля в аэропорту Толмачёво пассажиры двух рейсов авиакомпании S7 столкнулись с серьезными задержками вылета в Москву. 


«Я жду всего 40 минут — у меня вылет до Москвы был намечен на 11:50. Но тут есть люди, которые ждут вылета уже четыре часа. И нас, и их перенесли на 12:30. Все устали, нам ничего не говорят», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пассажир авиакомпании S7 Виталий Ветров во время своего ожидания.


В итоге вылет в Домодедово, которого ждал Виталий, был задержан почти на час - рейс S7 184 должен был вылететь в 11:50, но время вылета в итоге было перенесено на 13:00. 


Второй рейс авиакомпании S7 до Москвы задержался на 4 часа — рейс S7 174 должен был улететь еще утром, в 8:40, но это случилось в 12:57. «Задержка вылета объясняется поздним прибытием самолета из Москвы», — пояснили причину 4-часовой задержки второго рейса S7 в пресс-службе аэропорта Толмачёво. 


На момент публикации уже оба самолета отправились в путь.


Последний раз крупные задержки в Толмачёво произошли пару дней назад из-за непогоды в Москве — 1 июля в новосибирский аэропорт с опозданием прибыли несколько московских самолетов. 

Мария Шевлягина 
Фото Ольги Бурлаковой

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