Застройщик «Снежной мили» рассказал, когда починят трещину на Большевистской

Трещина на ул. Большевистской исчезнет только в конце 2017 года
Трещина на ул. Большевистской исчезнет только в конце 2017 года


Компания-застройщик многофункционального комплекса «Снежная миля» назвал сроки, когда на ул. Большевистской перестанут появляться трещины в асфальте и провалы на тротуаре. 


«Окончательное устройство проезжей и тротуарной частей ул. Большевистской будет выполнено после завершения строительства нулевого цикла МФК "Снежная миля"», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии. 


Сроки строительства официально назвали и в компании-застройщике комплекса — ГК «Новоград». 


«В этом году закончим строительство нижней части первой очереди строительства, тогда и закончатся провалы. Крайний срок — декабрь 2017 года. 


Там, где размыло тротуарную плитку, сегодня приступили к ремонту, в пятницу (7 июля. — М.Ш.) закончим», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ замдиректор по связям с общественностью ГК «Новоград» Дина Нелюбова. 


Первые трещины на этом участке Большевистской появились еще в ноябре прошлого года — рядом с котлованом, вырытым для строительства многофункционального комплекса. В пресс-центре мэрии Новосибирска объясняли, что трещины и обрушения произошли из-за того, что «при проектировании и устройстве временного крепления котлована не был учтён реальный гидрологический режим грунтового массива». Ремонт этого участка дороги рабочие завершили в апреле 2017 года, однако спустя 2 месяца трещины и провалы на тротуаре стали появляться снова

Мария Шевлягина 
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