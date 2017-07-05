Из-за грозы на перекрёстке в центре Новосибирска сломались светофоры

Поломку светофоров обещают устранить до 14:00 5 июля

На перекрёстке ул. Державина и Красного проспекта сломались 2 светофора — их обещают починить до 14:00.







О поломке светофоров НГС.НОВОСТИ сообщил читатель. По данным Яндекс.Пробок на 11:45, движение на перекрёстке ул. Державина и Красного проспекта осложнено — скорость потока составляет 20 км/ч.





В СМЭУ Новосибирска (организация, отвечающая за светофоры) корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что светофоры отключились минувшей ночью, когда на город обрушилась гроза.





«В 2 часа ночи произошел обрыв связи, было отключение электроэнергии. Работаем, планируем устранить поломку за 2–3 часа», — сообщили в СМЭУ.





Погода в Новосибирске испортилась после 19:00 во вторник, 4 июля. В городе усилился ветер и прошёл сильный дождь с грозой. К утру 5 июля погода улучшилась, однако во второй половине дня синоптики вновь обещают осадки. Спасатели в такую погоду рекомендуют по возможности оставаться дома.