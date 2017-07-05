Лучше не стало: на скандальных баннерах к 80-летию области поменяли фото
На улицах Новосибирска заменили баннеры к 80-летию области — теперь на них изображён коллаж из фотографий.
Новые плакаты читательница НГС.НОВОСТИ заметила на улицах города вчера, 4 июля. Для их оформления выбрана новая концепция: на синем фоне изображён контур региона, а внутри него помещены четыре фотографии с портретами новосибирцев.
Напомним, в конце июня известный новосибирский фотограф Слава Степанов узнал на баннерах с эмблемой 80-летия Новосибирской области свою фотографию, которая была снята ещё в 2010 году, а для плакатов была использована в качестве фона без разрешения автора. Спустя 2 дня после публикации на НГС.НОВОСТИ баннеры начали снимать.
Какие плакаты к юбилею НСО вам нравятся больше?
- с пейзажем Славы Степанова
- новая версия с портретами жителей области
- нравятся оба варианта
- не нравится ни один
Ольга Власова
Фото Славы Степанова (1), читателя НГС (2)