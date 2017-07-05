Лучше не стало: на скандальных баннерах к 80-летию области поменяли фото

Новый баннер к 80-летию Новосибирской области у дома по адресу Красный проспект, 155 недалеко от пл. Калинина
Новый баннер к 80-летию Новосибирской области у дома по адресу Красный проспект, 155 недалеко от пл. Калинина

На улицах Новосибирска заменили баннеры к 80-летию области — теперь на них изображён коллаж из фотографий.


Новые плакаты читательница НГС.НОВОСТИ заметила на улицах города вчера, 4 июля. Для их оформления выбрана новая концепция: на синем фоне изображён контур региона, а внутри него помещены четыре фотографии с портретами новосибирцев. 



Напомним, в конце июня известный новосибирский фотограф Слава Степанов узнал на баннерах с эмблемой 80-летия Новосибирской области свою фотографию, которая была снята ещё в 2010 году, а для плакатов была использована в качестве фона без разрешения автора. Спустя 2 дня после публикации на НГС.НОВОСТИ баннеры начали снимать


Какие плакаты к юбилею НСО вам нравятся больше?

  • с пейзажем Славы Степанова
  • новая версия с портретами жителей области 
  • нравятся оба варианта
  • не нравится ни один
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

Ольга Власова
Фото Славы Степанова (1), читателя НГС (2)

Прочтений: 8795
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (60)60
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено