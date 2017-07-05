9-летний мальчик отцепился от катамарана и скрылся в воде под Новосибирском

Мальчик не умел плавать, но отправился на катамаране на середину озера 
Мальчик не умел плавать, но отправился на катамаране на середину озера 

 Днем 4 июля возле села Вагайцево в Ордынском районе Новосибирска утонул 9-летний ребенок, который не умел плавать.


Несчастный случай произошел в 16:30, на озере возле села Вагайцево отдыхало четверо мужчин вместе с 9-летним ребенком, который был сыном одного их них, рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.

 

Один из мужчин вместе с ребёнком заплыл на бесхозном катамаране на расстояние около 20 м от берега, глубина озера в этом месте составляет около 4 м.


«Поскольку мальчик плавать не умел, по просьбе купающегося он держался руками за один из баллонов катамарана. Убедившись, что малолетний держится за плавсредство, мужчина нырнул под воду, а когда через несколько секунд вынырнул, то увидел, что мальчик возле катамарана отсутствует. 


Поняв, что не умеющий плавать ребенок скрылся под водой, мужчины стали искать его в водоёме, но из-за мутного состояния воды и глубины пруда не смогли этого сделать, и мальчик погиб», — рассказали следователи.


Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели ребенка. «На моей памяти это уже пятый несовершеннолетний, который тонет с начала года. Мы заметили, что в этом году больше тонет людей, потому что температура воды в этом сезоне комфортная», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Алексей Максименко.


Еще одна недавняя трагедия, когда ребенок утонул на глазах у родителя, произошла 26 июня на пляже в микрорайоне Затон в Новосибирске. Тогда течение унесло 6-летнего мальчика, мама которого в этот момент отвлеклась на других своих детей на берегу. 

Мария Шевлягина 
Фото Юлии Шипициной 

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