В штаб Навального в Новосибирске нагрянула полиция

Волонтеры не пускают полицию в закрытый офис

Утром 5 июля новосибирский штаб оппозиционера Алексея Навального окружили экипажи полиции.







Как рассказал координатор штаба Навального Сергей Бойко, вчера из типографии в штаб привезли 250 тыс. газет с информационными материалами в поддержку Алексея Навального, которые хотели отправить в города Сибири и Дальнего Востока. Утром, когда ночевавшие в штабе волонтеры попытались вывезти часть газет, выезды с территории им заблокировали 4 экипажа полиции.







«Мы спрашиваем: мы задержаны? Нет. Выехать можем? Нет. Чего ждем? Следственную группу. Пару часов ситуация была в таком виде, причем мы за это время значительную часть тиража через окна успели эвакуировать гаражами, огородами на автомобилях волонтеров. Ближе к 8 [утра] приехали сотрудники центра "Э", попытались проникнуть в закрытый офис. Я это увидел, подбежал, не пустил. Ну и, соответственно, мы спросили, какие у них основания для проникновения. Всё, что у них есть из документов (по крайней мере, то, что мы видели), — это заявление некоего гражданина (нам не показали данные) о том, что он вчера был у нас в штабе и видел некую незаконную агитацию. Что гражданин, неведомый для нас, посчитал незаконной агитацией — [напечатанные накануне] баннеры за отставку Городецкого или газеты за Навального, мы не знаем, и сотрудники центра "Э" нам тоже не объясняют», — описал ситуацию Сергей Бойко.







Полицейские, по словам Бойко, успели забрать 2000 экземпляров напечатанных газет

По его словам, волонтеры не видят законных оснований пускать полицейских в офис и поэтому блокируют входы. В свою очередь полицейские успели изъять 2000 газет из штаба. Сейчас ситуация зашла в тупик: полицейские рассредоточились по территории и, по мнению опозиционеров, чего-то выжидают.





Мужчина в светлой рубашке, заполнявший документы рядом со стопкой газет, подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что он сотрудник центра по противодействию экстремизму и «изымает полиграфическую продукцию». От дальнейшего общения он отказался, пояснив, что не уполномочен давать комментарии прессе.





НГС.НОВОСТИ обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, однако оперативно получить его не удалось. В пресс-службе заявили, что информации по этому поводу у них нет, а в центре по противодействию экстремизму общаться отказались.





Штаб Алексея Навального работает в Новосибирске с февраля 2017 года.