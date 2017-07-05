В штаб Навального в Новосибирске нагрянула полиция

Волонтеры не пускают полицию в закрытый офис
Волонтеры не пускают полицию в закрытый офис

Утром 5 июля новосибирский штаб оппозиционера Алексея Навального окружили экипажи полиции.


Как рассказал координатор штаба Навального Сергей Бойко, вчера из типографии в штаб привезли 250 тыс. газет с информационными материалами в поддержку Алексея Навального, которые хотели отправить в города Сибири и Дальнего Востока. Утром, когда ночевавшие в штабе волонтеры попытались вывезти часть газет, выезды с территории им заблокировали 4 экипажа полиции.


«Мы спрашиваем: мы задержаны? Нет. Выехать можем? Нет. Чего ждем? Следственную группу. Пару часов ситуация была в таком виде, причем мы за это время значительную часть тиража через окна успели эвакуировать гаражами, огородами на автомобилях волонтеров. Ближе к 8 [утра] приехали сотрудники центра "Э", попытались проникнуть в закрытый офис. Я это увидел, подбежал, не пустил. Ну и, соответственно, мы спросили, какие у них основания для проникновения. Всё, что у них есть из документов (по крайней мере, то, что мы видели), — это заявление некоего гражданина (нам не показали данные) о том, что он вчера был у нас в штабе и видел некую незаконную агитацию. Что гражданин, неведомый для нас, посчитал незаконной агитацией — [напечатанные накануне] баннеры за отставку Городецкого или газеты за Навального, мы не знаем, и сотрудники центра "Э" нам тоже не объясняют», — описал ситуацию Сергей Бойко.


Полицейские, по словам Бойко, успели забрать 2000 экземпляров напечатанных газет
Полицейские, по словам Бойко, успели забрать 2000 экземпляров напечатанных газет

По его словам, волонтеры не видят законных оснований пускать полицейских в офис и поэтому блокируют входы. В свою очередь полицейские успели изъять 2000 газет из штаба. Сейчас ситуация зашла в тупик: полицейские рассредоточились по территории и, по мнению опозиционеров, чего-то выжидают.


Мужчина в светлой рубашке, заполнявший документы рядом со стопкой газет, подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что он сотрудник центра по противодействию экстремизму и «изымает полиграфическую продукцию». От дальнейшего общения он отказался, пояснив, что не уполномочен давать комментарии прессе.


НГС.НОВОСТИ обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, однако оперативно получить его не удалось. В пресс-службе заявили, что информации по этому поводу у них нет, а в центре по противодействию экстремизму общаться отказались.


Штаб Алексея Навального работает в Новосибирске с февраля 2017 года

Ольга Хмелевская
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