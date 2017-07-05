Honda Odyssey наткнулся на столб: 5 человек попали в больницу

Авария произошла на Гусинобродском шоссе в 4 утра 5 июля 
Авария произошла на Гусинобродском шоссе в 4 утра 5 июля 

Утром 5 июля в Октябрьском районе Новосибирска Honda Odyssey врезалась в столб, пять человек получили травмы, троих госпитализировали. 


Авария произошла в 4:15, недалеко от остановки «Куприна».


«29-летний водитель Honda Odyssey двигался по ул. Никитина со стороны ул. Кошурникова в сторону Гусинобродского шоссе. Возле дома по Гусинобродскому шоссе, 2 водитель заехал на островок безопасности и совершил наезд на световую опору.


Машина "обняла столб", по предварительной информации, водитель не справился с управлением»,


— сообщили в пресс-службе ГИБДД по НСО.


В аварии пострадала несовершеннолетняя девушка и четверо взрослых мужчин 
В аварии пострадала несовершеннолетняя девушка и четверо взрослых мужчин 


В ведомстве отметили, что водитель получил водительские права в 2016 году. После ДТП он попал в больницу с тупой травмой живота, поэтому автоинспекторы не смогли сами проверить, был ли он пьян.


Водитель вёз четырех пассажиров, они все пострадали, их тоже госпитализировали. 15-летняя девушка вывихнула бедро, у 29-летнего пассажира тупая травма живота. Еще двух человек врачи после осмотра в больнице отпустили домой: 30-летний пассажир получил сотрясение головного мозга, а 32-летний мужчина ушиб левое предплечье. 


Двумя днями ранее другой новосибирец не справился с управлением авто и вылетел в кювет — это произошло вечером 3 июля на Ордынской трассе. Водитель KIA Rio съехал в кювет и перевернулся. Он получил закрытый перелом ребер, ушибы коленного сустава и шейных позвонков. 

Мария Шевлягина 
Фото пресс-службы ГИБДД по НСО 

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