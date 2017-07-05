Проливные дожди взяли паузу до обеда

Гроза минувшей ночью 
Гроза минувшей ночью 

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие сутки — хорошая погода продержится в Новосибирске только до обеда.


«Мы сейчас попали в паузу между полярной системой фронтов, которая уже прошла ночью, и арктической системой [фронтов], которая ещё не дошла до нас. Во второй половине дня у нас снова, скорее всего, будут развиваться облака со второй фронтальной системы. Вновь возможны грозовые и ливневые дожди разной интенсивности с порывистым ветром, не исключён град», —  рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Проливные дожди взяли паузу до обеда


Гроза в Новосибирске разыгралась минувшей ночью. По словам синоптика, в городе выпало до 13 мм осадков. По области также прошли сильные дожди — выпало до 30 мм осадков, больше всего в Колывани. В Здвинске и вовсе прошёл небольшой град. 


В пресс-центре мэрии Новосибирска и в областном ГУ МЧС корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что информации о происшествиях от новосибирцев диспетчерам не поступало. При этом гроза, прошедшая в ночь на 28 июня, принесла больше последствий, чем эта. Тогда горожане пожаловались на подтопленные улицы и сломанные деревья

Ольга Власова
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