Пять новосибирцев с квадрокоптерами получили штрафы за съемку Дня города с высоты

День города – 2017





Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала 5 человек, которые во время Дня города 25 июня снимали праздник с квадрокоптеров.







«Мы совместно с сотрудниками полиции всегда проводим мероприятия, они проводят патрулирования, выявляют таких лиц, задерживают. У задержанных конфисковали эти транспортные средства (квадрокоптеры. — Е.Г.)», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Евгения Жбирь.







Фотографов задержали в Центральном и Октябрьском районах города. После задержания полиция передала информацию в прокуратуру.







Прокуратура, в свою очередь, возбудила на фотографов административные производства по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение использования воздушного пространства лицом, не наделенным полномочиями по его использованию).







29 июня владельцы квадрокоптеров получили штрафы, их выписал Ространснадзор — в целом на 17 тыс. руб. По ее словам, нарушители — обычные новосибирцы, четверо из них согласились со штрафом, еще один был не согласен, у него есть возможность обжаловать решение. После того как решения ведомства стали известны, владельцы квадрокоптеров получили их назад, добавила Жбирь.







В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре пояснили: фотографы перед тем как поднимать квадрокоптеры вверх, «не получили разрешения на полет, не направили план (график) полета, не имели аэронавигационной и метеорологической информации».







«Нарушив требования закона, они поставили под угрозу безопасность движения воздушных судов в районе приаэродромной территории аэродромов Толмачёво и Новосибирск Ельцовка, поскольку квадрокоптер может достигать высоты полета до 5 км над уровнем земли и выше, тогда как самолеты могут снижаться на высоту до 600 м над землей при взлете и заходе на посадку», — объяснили в прокуратуре.







Это уже не первые штрафы владельцам квадрокоптеров, который в последние дни выписывает транспортная прокуратура. В начале недели стало известно о штрафе за съемку на квадрокоптер митинга против коррупции, который прошел 12 июня.

