Пять новосибирцев с квадрокоптерами получили штрафы за съемку Дня города с высоты

День города – 2017
День города – 2017


Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала 5 человек, которые во время Дня города 25 июня снимали праздник с квадрокоптеров.


«Мы совместно с сотрудниками полиции всегда проводим мероприятия, они проводят патрулирования, выявляют таких лиц, задерживают. У задержанных конфисковали эти транспортные средства (квадрокоптеры. — Е.Г.)», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Евгения Жбирь.


Фотографов задержали в Центральном и Октябрьском районах города. После задержания полиция передала информацию в прокуратуру.


Прокуратура, в свою очередь, возбудила на фотографов административные производства по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение использования воздушного пространства лицом, не наделенным полномочиями по его использованию).


29 июня владельцы квадрокоптеров получили штрафы, их выписал Ространснадзор — в целом на 17 тыс. руб. По ее словам, нарушители — обычные новосибирцы, четверо из них согласились со штрафом, еще один был не согласен, у него есть возможность обжаловать решение. После того как решения ведомства стали известны, владельцы квадрокоптеров получили их назад, добавила Жбирь.


В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре пояснили: фотографы перед тем как поднимать квадрокоптеры вверх, «не получили разрешения на полет, не направили план (график) полета, не имели аэронавигационной и метеорологической информации».


«Нарушив требования закона, они поставили под угрозу безопасность движения воздушных судов в районе приаэродромной территории аэродромов Толмачёво и Новосибирск Ельцовка, поскольку квадрокоптер может достигать высоты полета до 5 км над уровнем земли и выше, тогда как самолеты могут снижаться на высоту до 600 м над землей при взлете и заходе на посадку», — объяснили в прокуратуре.


Это уже не первые штрафы владельцам квадрокоптеров, который в последние дни выписывает транспортная прокуратура. В начале недели стало известно о штрафе за съемку на квадрокоптер митинга против коррупции, который прошел 12 июня.

Елена Громкова
Фото из архива НГС

Прочтений: 1934
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено