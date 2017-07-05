Новосибирцы признались, на что отвлекаются во время работы

Работа вынуждает делать перерывы 75 % опрошенных человек





Эксперты сайта по поиску работы Зарплата.ру выяснили, что новосибирцы делают во время перерывов на работе.







Специалисты опросили более 1200 жителей Новосибирска. Оказалось, что короткие перерывы делают 75 % человек.





«Каждый шестой старается отвлекаться от рабочего процесса как можно чаще, предпочитая больше отдыхать, чем трудиться. А вот 5 % опрошенных посетовали — они настолько загружены, что не могут делать перерывы», — рассказали в Зарплата.ру.







Специалисты по тайм-менеджменту считают, что лучше всего восстанавливают силы короткие перерывы, которые желательно проводить подальше от рабочего места, компьютера и прочих электронных устройств. «Однако, жители Новосибирска, напротив, считают гаджеты отличным способом сделать передышку в течение рабочего дня. 78 % горожан во время перерывов листают социальные сети или сидят в Интернете. При этом больше половины опрошенных регулярно сидит во "ВКонтакте"», — пришли к выводу аналитики.





57 % рассказали, что ходят на перекусы или чаепития, 48 % общаются с коллегами, треть предпочитают пойти прогуляться, четверть делают перекуры. Каждый шестой из тех, кто делает перерывы, слушает музыку, смотрит видеоролики на YouTube или читает книги, а каждый двенадцатый делает разминку.







«Опрос показал, что даже частые перерывы не сказываются на производительности новосибирцев. 73 % горожан успевают сделать всю работу, запланированную на день. Чуть меньше четверти опрошенных признались: периодически они все-таки задерживаются на рабочем месте. И только 3 % жителей города ничего не успевают в течение дня — им приходится работать по вечерам и в выходные дни», — заключили статистики.







На прошлой неделе Зарплата.ру рассказывала о другом своем исследовании — тогда специалисты сайта выясняли, как новосибирцы относятся к дресс-коду в 30-градусную жару.