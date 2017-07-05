Новосибирцы признались, на что отвлекаются во время работы
Эксперты сайта по поиску работы Зарплата.ру выяснили, что новосибирцы делают во время перерывов на работе.
Специалисты опросили более 1200 жителей Новосибирска. Оказалось, что короткие перерывы делают 75 % человек.
«Каждый шестой старается отвлекаться от рабочего процесса как можно чаще, предпочитая больше отдыхать, чем трудиться. А вот 5 % опрошенных посетовали — они настолько загружены, что не могут делать перерывы», — рассказали в Зарплата.ру.
Специалисты по тайм-менеджменту считают, что лучше всего восстанавливают силы короткие перерывы, которые желательно проводить подальше от рабочего места, компьютера и прочих электронных устройств. «Однако, жители Новосибирска, напротив, считают гаджеты отличным способом сделать передышку в течение рабочего дня. 78 % горожан во время перерывов листают социальные сети или сидят в Интернете. При этом больше половины опрошенных регулярно сидит во "ВКонтакте"», — пришли к выводу аналитики.
57 % рассказали, что ходят на перекусы или чаепития, 48 % общаются с коллегами, треть предпочитают пойти прогуляться, четверть делают перекуры. Каждый шестой из тех, кто делает перерывы, слушает музыку, смотрит видеоролики на YouTube или читает книги, а каждый двенадцатый делает разминку.
«Опрос показал, что даже частые перерывы не сказываются на производительности новосибирцев. 73 % горожан успевают сделать всю работу, запланированную на день. Чуть меньше четверти опрошенных признались: периодически они все-таки задерживаются на рабочем месте. И только 3 % жителей города ничего не успевают в течение дня — им приходится работать по вечерам и в выходные дни», — заключили статистики.
На прошлой неделе Зарплата.ру рассказывала о другом своем исследовании — тогда специалисты сайта выясняли, как новосибирцы относятся к дресс-коду в 30-градусную жару.
Елена Громкова
Фото из архива НГС