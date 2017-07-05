Новосибирцы стали реже умирать от несчастных случаев и отравлений

Новосибирцы стали реже умирать от несчастных случаев и отравлений

В Новосибирской области наметилась положительная тенденция — за год сократилось число людей, которые умерли по неестественным причинам: несчастные случаи, отравления, убийства.


«Число умерших от этих причин составило 3,2 тыс. человек. По сравнению с 2015 г. отмечено снижение смертности на 0,3 тыс. человек (на 8 %), но она остается по-прежнему высокой», — сделали вывод аналитики Новосибирскстата. От общего числа умерших в прошлом году количество погибших от внешних причин — 9 %.


Кроме того, оказалось, что сократилось число погибших по отдельным причинам: от случайных отравлений алкоголем — на 21 %, от транспортных травм (всех видов) — на 11 %, в т.ч. от ДТП — на 10 %, от убийств — на 10 %, от самоубийств –— на 7 %.


От несчастных случаев, отравлений и травм умирали каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина.


«При этом на самоубийства, убийства и случайные отравления алкоголем приходится 42 % от всех неестественных причин смерти трудоспособного населения. 77,5 % из 3,2 тыс. погибших в 2016 году составляли мужчины (2,5 тыс.), причем 72 % из них — трудоспособного возраста. Среди всего населения смертность от внешних причин среди мужчин выше, чем у женщин в 3,4 раза, в трудоспособном возрасте — в 5,5 раза», — подсчитали специалисты.


В структуре причин внешней смертности первое место занимают самоубийства, на втором и третьем — транспортные травмы и случайные отравления алкоголем, четвертое место — убийства.


От рук убийц за год погибло 0,3 тыс. человек, или 8 %, (10 человек из каждых 100 тыс. населения). 77 % из них находилось в трудоспособном возрасте, а 13 человек были моложе 25 лет.


От всех видов транспортных травм погибло 0,4 тыс. человек (11 % от всех внешних причин) — на 100 тыс. населения это составило 13 человек, из них более половины (55 %) погибли из-за аварий (7 человек из каждых 100 тыс. населения).


Ранее специалисты Новосибирскстата рассказывали, что всего в 2016 году в Новосибирской области умерли 36,1 тыс. человек

Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой

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