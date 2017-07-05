Над Новосибирском прошли шторм и гроза

Гроза 5 июля в Новосибирске
Гроза 5 июля в Новосибирске

В ночь на 5 июля в Новосибирске прошла гроза, которая сопровождалась сильным порывистым ветром.


Накануне синоптики предупреждали о том, что погода резко переменится — штормовое предупреждение дали уже на середину 4 июля. Однако сильная гроза и ветер начались только поздно вечером.


Если вы смогли сфотографировать или снять на видео происходящее прошедшей ночью, присылайте ваши кадры через WhatsApp, Viber и  Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».


Так уже сделали некоторые наши читатели. Например, один из них прислал фото грозы, снятые с ул. Военной.


Вид с ул. Военной
Вид с ул. Военной


Елена Громкова
Фото читателя НГС

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