Новый «Порше Кайен» сняли без камуфляжа
Новый Porsche Cayenne сняли во время последней стадии испытаний, сообщает Auto.mail.ru.
Визуально автомобиль почти ничем не отличается от предыдущего «Кайена». Предполагается, что компания не хочет рисковать моделью, которая делает 30 % продаж бренда.
В салоне машины будет больше изменений — новые цифровая приборка, центральная консоль, мультимедийная система с возможностью распознавания жестов.
Премьера Cayenne состоится этой осенью на автосалоне во Франкфурте.
НГС.АВТО
Скриншот Auto.mail.ru
Прочтений: 1767