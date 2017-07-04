Новый «Порше Кайен» сняли без камуфляжа

Новый Porsche Cayenne сняли во время последней стадии испытаний, сообщает Auto.mail.ru. 


Визуально автомобиль почти ничем не отличается от предыдущего «Кайена». Предполагается, что компания не хочет рисковать моделью, которая делает 30 % продаж бренда. 


В салоне машины будет больше изменений — новые цифровая приборка, центральная консоль, мультимедийная система с возможностью распознавания жестов.


Премьера Cayenne состоится этой осенью на автосалоне во Франкфурте. 


Новый «Порше Кайен» сняли без камуфляжа (фото)


Новый «Порше Кайен» сняли без камуфляжа (фото)


НГС.АВТО
Скриншот Auto.mail.ru

Прочтений: 1767
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено