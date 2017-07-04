Власти Новосибирской области заплатят 5 миллионов за авиашоу с реактивными штурмовиками


Самолеты Л-39 «Альбатрос»
Самолеты Л-39 «Альбатрос»

Власти Новосибирской области потратят 5 млн руб. на авиационное шоу в Мочище с участием пилотажной группы «Русь».


Авиашоу, посвященное 80-летию Новосибирской области и 105-й годовщине ВВС России, пройдет 6 августа на аэродроме «Мочище». В нём примет участие пилотажная группа «Русь», состоящая из 5 реактивных штурмовиков Л-39 «Альбатрос». Заказчик — ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки Новосибирской области» — уже заключил договор на проведение авиашоу с Вяземским учебным авиационным центром ДОСААФ России, следует из документов на сайте госзакупок.


Новосибирцы смогут увидеть в небе фигуры высшего пилотажа: бочки, вентилятор, колокола, тюльпаны, петли Нестерова и др. Причём исполнитель должен запланировать 3 варианта выступления: набор фигур будет зависеть от погоды, говорится в документах закупки.


«Все фигуры будут выполняться со шлейфами, и зрителям будет видно, что это, петля Нестерова, или это сердце, или это фонтан», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор Вяземского учебного авиационного центра Анатолий Марунько (он же заявлен в документах закупки как ведущий пилотажной группы).


По его словам, в начале выступления пилотажная группа рассчитывает сделать проход с цветным шлейфом: белый, синий и красный дым сложатся в очертания флага России.


Анатолий Марунько признался, что выполнение фигур высшего пилотажа требует продолжительных тренировок. «В авиашоу участвуют только лётчики высшей категории. А подготовка к демонстрационным полётам в составе группы — это ещё на порядок сложнее», — пояснил директор Вяземского учебного авиационного центра.


Цена договора — 5 млн руб., говорится в документах закупки.


В прошлом году авиашоу возле станции Мочище состоялось 31 июля. Весь день над зрителями летали вертолёты, частные самолёты, прыгали парашютисты, к которым неожиданно примкнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. А в финале над взлётным полем 12 минут кружила пилотажная группа военных летчиков «Соколы России» на Су-30СМ. 

Ольга Хмелевская
Фото с официального сайта пилотажной группы Русь (russ-pilot.ru)

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