Три аварии устроили транспортный коллапс на площади Маркса

Пробка на кольце
Пробка на кольце

Вечером 4 июля новосибирские водители встали в пробку на площади Маркса из-за трёх аварий, которые произошли в течение 2 часов. 


«В первом столкновении автобус № 6 при выезде с кольца на пр. К. Маркса зацепил Nissan Maxima. Авария произошла в 18:10. Далее произошло ДТП напротив ТЦ "Подсолнух". Подробности аварии уточнить не удалось. Далее в 19:50 произошло третье ДТП. Автобус № 43 (ПАЗ) при объезде Toyota Corolla зацепил её», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По их данным, также у одного троллейбуса запутались рога в проводах. В итоге на кольце встали ещё и троллейбусы.


За 2 часа на площади Маркса произошли три аварии
За 2 часа на площади Маркса произошли три аварии


ДТП осложнили ситуацию на дороге
ДТП осложнили ситуацию на дороге


Последствия аварии с «пазиком» и «Тойотой» 
Последствия аварии с «пазиком» и «Тойотой» 


Общественный транспорт в Новосибирске нередко попадает в аварии. Одна из последних произошла утром 3 июля на МЖК: маршрутка № 24 протаранила в бок легковой «Фольксваген», который не пропустил её на перекрёстке.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

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