Молодой мужчина захлебнулся в реке во время купания

Трагедия произошла на реке Пашенка недалеко от станции Мочище 
Трагедия произошла на реке Пашенка недалеко от станции Мочище 

Новосибирские спасатели нашли тело 23-летнего мужчины, который утонул вечером 3 июля во время купания в реке недалеко от станции Мочище.


Сегодня, 4 июля, около 11:00 в аварийно-спасательную службу Новосибирской области поступило сообщение о несчастном случае недалеко от станции Мочище. Полицейские попросили у спасателей помощи в поисках 23-летнего мужчины, который утонул накануне в 21:30 в реке Пашенка вблизи СНТ «Яблонька», сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.


На место трагедии выехали водолазы из Новосибирского поисково-спасательного отряда. 


«Тело потерпевшего было найдено и передано сотрудникам полиции», — сообщили в областной аварийно-спасательной службе, уточнив, что поиск завершился во втором часу дня.


За последние дни сообщения об утонувших новосибирцах приходят всё чаще. Вечером 24 июня 19-летний юноша утонул во время купания с девушкой на пляже в Заельцовском парке. 26 июня на водоёмах Новосибирской области погибли сразу пятеро — два ребёнка и три взрослых. Ещё один несчастный случай на воде произошёл днём 29 июня на пляже в Советском районе — там утонул мужчина

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/public140730471

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