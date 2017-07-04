Хоккей, жильё, парковки: в правительстве показали проект ледовой арены на Горской

Эскизы ледовой арены 4 июля показали в правительстве области

В Новосибирске презентовали проект новой ледовой арены на Горской: вокруг стадиона для 12 тыс. зрителей хотят построить современный городской центр.





Концепцию реализации проекта разработала компания «Парк чемпионов», с которой власти подписали меморандум о взаимодействии, и команда Центра градостроительных компетенций РАНХиГС. Концепция была представлена 4 июля на расширенном заседании рабочей группы при губернаторе НСО.







«На предварительном этапе задача стояла по проработке комплексного устойчивого развития территории, сопредельной с пойменным участком Оби в зоне размещения Октябрьского моста. Общий объем территории — до 40 га», — рассказал министр строительства НСО Сергей Боярский.







Эксперт рабочей группы Эдгарс Бунцис рассказал, что арена будет многофункциональной: там можно будет проводить не только хоккейные, но и соревнования по другим видам спорта, а также концерты.







«Арена не должна иметь недостатков других арен, особенное внимание уделяется зрителям с особенными требованиями: семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями. Как минимум арена должна в год делать 150 мероприятий. В проекте мы работали над всеми нюансами: углы обозрения, формы чаши арены, ёмкость складов, грузоподъёмность и техническое решение крыши для концертов, удобство домашней команды», — пояснил Бунцис.







Проект арены





Арена займет площадь 35 тыс. кв. м, максимальное число мест на четырёх уровнях — 12 тыс. На нулевом этаже будет медицинская зона, отдельные помещения для молодёжной и гостевой команд, тренировочное поле с отдельными раздевалками. Также в арене разместятся складские помещения, кухня, помещения для концертов и артистов, офисы руководства арены и хоккейного клуба, детские комнаты, буфет, фан-шопы. Оборудуют специальную зону для журналистов и зал для пресс-конференций. По проекту планируется парковка на 1500 мест.







«Мы видим из мирового опыта, что успешность [таких] объектов, как арена, обеспечивает плотная городская сеть. Не живут на отшибе долгосрочно эти системы. Мы говорим о том, что нужно что-то дополнительно, что позволит генерировать ресурс на поддержание арены, с другой стороны — предоставлять горожанам дополнительные услуги», — рассказала Ирина Ирбитская, директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС.







Общий вид на арену и будущий квартал





Она пояснила, что вокруг арены должен сложиться «социальный кластер». Например, проектировщики заложили 2 студенческих квартала с доступным жильём для студентов и колледжем отрытого образования. Для детей планируют построить детский сад, творческие студии и интернаты, спортивные кружки, детские магазины и площадки во всём районе.







Одна из улиц квартала рядом с ареной





«Мы говорим о том, что нужно формировать современный городской центр с резидентами, кластерами локального малого и среднего предпринимательства. Здесь получается 9 городских площадей, вокруг которых формируется различного профиля кварталы смешанного использования», — пояснила Ирбитская.







По проекту, пешеходно-транспортная сеть займет 31 % всей территории. «Комфортная транспортная связь может обеспечиваться всего лишь двумя гибридными улицами. Остальные улицы исключительно пешеходные, и одна улица для общественного транспорта. Мы создали среду, в которой только дети двух районов один раз пересекают проезжую часть, все остальные дети перемещаются по пешеходным улицам, встречаясь с автомобилем только на перекрёстках», — отметила архитектор.







Одна из улиц в квартале





По проекту, площадь арены и хоккейного центра составит 50 тыс. кв. м, квартиры займут 400 тыс. кв. м, школы на 1900 мест и детские сады на 580 мест — 50 тыс. кв. м. Также на территории запланированы 5400 машино-мест, часть площади займут сервисные и городские услуги и малый и средний бизнес.







Гендиректор «Парк чемпионов» Игорь Гончаров добавил, что инвестор должен построить арену, объекты городской сервисной инфраструктуры, пешеходно-парковой зоны, благоустроить территорию. Власти же должны будут обеспечить площадку инженерной и транспортной общегородской инфраструктурой, внести изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), привести в порядок набережную Оби и построить станцию метрополитена (рядом с площадкой расположена законсервированная станция «Спортивная». — К.Е.).







Гончаров добавил, что арена должна быть построена к 2022 году, а аукцион новосибирские власти должны провести уже в сентябре-октябре. Предполагаемые затраты на строительство ледовой арены правительство НСО предварительно оценивает в 3,5-4 млрд руб. Обустройство инженерной инфраструктуры и дорожно-транспортных коммуникаций, по предварительным оценкам, обойдётся ещё в 3 млрд руб.





Проект одной из площадей в квартале





В основном члены рабочей группы поддержали проект, однако председатель новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев сказал, что депутаты против перезонирования территории и строительства домов на Горской — без этого решения строить тут жилье по закону нельзя. Также Асанцев добавил, что строительство социальных объектов — детских садов, школ, а в будущем и поликлиники — обойдутся дороже строительства самой арены.





«Проделана профессиональна работа с точки зрения поиска модели. Ирина Ирбитская профессионально продемонстрировала новую модель освоения этой территории и это можно было бы попробовать, сделать шаг такой пилотный в России. Но Дмитрий Владимирович (Асанцев. — К.Е.) утвердительно сказал мнения своих коллег, что перезонирование горсовет не намерен проводить. Будем искать другие модели, другие подходы. Будем продолжать работу, отказываться от ещё не решённого чемпионата было бы неправильно, а раз чемпионат, значит, обязательно должны быть арена, обновление инфраструктуры», — заключил губернатор Владимир Городецкий.





В мае новосибирские власти уже представляли проект арены: в Кёльне состоялась презентация заявки Новосибирска на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

