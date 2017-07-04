Хоккей, жильё, парковки: в правительстве показали проект ледовой арены на Горской

Эскизы ледовой арены 4 июля показали в правительстве области
Эскизы ледовой арены 4 июля показали в правительстве области

В Новосибирске презентовали проект новой ледовой арены на Горской: вокруг стадиона для 12 тыс. зрителей хотят построить современный городской центр.


Концепцию реализации проекта разработала компания «Парк чемпионов», с которой власти подписали меморандум о взаимодействии, и команда Центра градостроительных компетенций РАНХиГС. Концепция была представлена 4 июля на расширенном заседании рабочей группы при губернаторе НСО.


«На предварительном этапе задача стояла по проработке комплексного устойчивого развития территории, сопредельной с пойменным участком Оби в зоне размещения Октябрьского моста. Общий объем территории — до 40 га», — рассказал министр строительства НСО Сергей Боярский.


Эксперт рабочей группы Эдгарс Бунцис рассказал, что арена будет многофункциональной: там можно будет проводить не только хоккейные, но и соревнования по другим видам спорта, а также концерты.


«Арена не должна иметь недостатков других арен, особенное внимание уделяется зрителям с особенными требованиями: семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями. Как минимум арена должна в год делать 150 мероприятий. В проекте мы работали над всеми нюансами: углы обозрения, формы чаши арены, ёмкость складов, грузоподъёмность и техническое решение крыши для концертов, удобство домашней команды», — пояснил Бунцис.


Проект арены
Проект арены


Арена займет площадь 35 тыс. кв. м, максимальное число мест на четырёх уровнях — 12 тыс. На нулевом этаже будет медицинская зона, отдельные помещения для молодёжной и гостевой команд, тренировочное поле с отдельными раздевалками. Также в арене разместятся складские помещения, кухня, помещения для концертов и артистов, офисы руководства арены и хоккейного клуба, детские комнаты, буфет, фан-шопы. Оборудуют специальную зону для журналистов и зал для пресс-конференций. По проекту планируется парковка на 1500 мест.


«Мы видим из мирового опыта, что успешность [таких] объектов, как арена, обеспечивает плотная городская сеть. Не живут на отшибе долгосрочно эти системы. Мы говорим о том, что нужно что-то дополнительно, что позволит генерировать ресурс на поддержание арены, с другой стороны — предоставлять горожанам дополнительные услуги», — рассказала Ирина Ирбитская, директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС.


Общий вид на арену и будущий квартал
Общий вид на арену и будущий квартал


Она пояснила, что вокруг арены должен сложиться «социальный кластер». Например, проектировщики заложили 2 студенческих квартала с доступным жильём для студентов и колледжем отрытого образования. Для детей планируют построить детский сад, творческие студии и интернаты, спортивные кружки, детские магазины и площадки во всём районе.


Одна из улиц квартала рядом с ареной
Одна из улиц квартала рядом с ареной


«Мы говорим о том, что нужно формировать современный городской центр с резидентами, кластерами локального малого и среднего предпринимательства. Здесь получается 9 городских площадей, вокруг которых формируется различного профиля кварталы смешанного использования», — пояснила Ирбитская.


По проекту, пешеходно-транспортная сеть займет 31 % всей территории. «Комфортная транспортная связь может обеспечиваться всего лишь двумя гибридными улицами. Остальные улицы исключительно пешеходные, и одна улица для общественного транспорта. Мы создали среду, в которой только дети двух районов один раз пересекают проезжую часть, все остальные дети перемещаются по пешеходным улицам, встречаясь с автомобилем только на перекрёстках», — отметила архитектор.


Одна из улиц в квартале
Одна из улиц в квартале


По проекту, площадь арены и хоккейного центра составит 50 тыс. кв. м, квартиры займут 400 тыс. кв. м, школы на 1900 мест и детские сады на 580 мест — 50 тыс. кв. м. Также на территории запланированы 5400 машино-мест, часть площади займут сервисные и городские услуги и малый и средний бизнес.


Гендиректор «Парк чемпионов» Игорь Гончаров добавил, что инвестор должен построить арену, объекты городской сервисной инфраструктуры, пешеходно-парковой зоны, благоустроить территорию. Власти же должны будут обеспечить площадку инженерной и транспортной общегородской инфраструктурой, внести изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), привести в порядок набережную Оби и построить станцию метрополитена (рядом с площадкой расположена законсервированная станция «Спортивная». — К.Е.).


Гончаров добавил, что арена должна быть построена к 2022 году, а аукцион новосибирские власти должны провести уже в сентябре-октябре. Предполагаемые затраты на строительство ледовой арены правительство НСО предварительно оценивает в 3,5-4 млрд руб. Обустройство инженерной инфраструктуры и дорожно-транспортных коммуникаций, по предварительным оценкам, обойдётся ещё в 3 млрд руб.


Проект одной из площадей в квартале
Проект одной из площадей в квартале


В основном члены рабочей группы поддержали проект, однако председатель новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев сказал, что депутаты против перезонирования территории и строительства домов на Горской — без этого решения строить тут жилье по закону нельзя. Также Асанцев добавил, что строительство социальных объектов —  детских садов, школ, а в будущем и поликлиники — обойдутся дороже строительства самой арены.


«Проделана профессиональна работа с точки зрения поиска модели. Ирина Ирбитская профессионально продемонстрировала новую модель освоения этой территории и это можно было бы попробовать, сделать шаг такой пилотный в России. Но Дмитрий Владимирович (Асанцев. — К.Е.) утвердительно сказал мнения своих коллег, что перезонирование горсовет не намерен проводить. Будем искать другие модели, другие подходы. Будем продолжать работу, отказываться от ещё не решённого чемпионата было бы неправильно, а раз чемпионат, значит, обязательно должны быть арена, обновление инфраструктуры», — заключил губернатор Владимир Городецкий.


В мае новосибирские власти уже представляли проект арены: в Кёльне состоялась презентация заявки Новосибирска на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Ксения Евдокимова
Эскизы предоставлены ООО «Парк чемпионов»

Прочтений: 8633
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (85)85
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено