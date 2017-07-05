Сибирячка родила мёртвого ребенка — перед родами ей дали лекарство для аборта

Наталья Гаврилова пытается разобраться, почему её ребёнок родился мёртвым
Наталья Гаврилова пытается разобраться, почему её ребёнок родился мёртвым

Жительница Новосибирска Наталья Гаврилова попросила медицинских чиновников разобраться в обстоятельствах её неудачных родов — женщина предполагает, что её ребёнок погиб в утробе из-за недосмотра врачей и прописанных ими таблеток.


Как рассказала НГС.НОВОСТИ 30-летняя жительница Новосибирска Наталья Гаврилова, эта беременность была для неё первой. В ожидании рождения дочери она в феврале 2017 года по настоянию врачей легла в Новосибирский городской клинический перинатальный центр на ул. Адриена Лежена.


«Всё было нормально, отмечалась положительная динамика, весь смысл этой госпитализации был в том, что при УЗИ было определено некое утолщение плаценты, отклонение от её средних размеров. Но мы прекрасно понимаем, что такое средний размер. Никто же не говорит о том, что не может быть индивидуальных особенностей организма», — рассуждает адвокат пациентки Вадим Делов.


По словам женщины, она пролежала в перинатальном центре полмесяца: шла 37-я неделя беременности, все показатели были в норме, поэтому пациентка попросилась домой. Но работники центра её не отпустили и вместо этого стали готовить к естественным родам. Пациентку попросили подписать «информированное добровольное согласие на оперативное вмешательство», в котором говорилось, что она соглашается на приём препарата мифепристон (копия документа есть в редакции НГС.НОВОСТИ).


При этом в бумаге не было ни слова о побочных эффектах и опасности применения этого препарата, уточнил адвокат.


«Конечно, я возражала, но мне сказали, что так будет лучше, нужно пить таблетки, чтобы "смягчалась матка". Хотя до приема препарата я чувствовала себя очень хорошо», — пояснила Наталья Гаврилова.


По словам пациентки, уже наутро после приёма первой таблетки она почувствовала слабость, тошноту и головокружение, сердце стало биться сильнее, а плод «вёл себя беспокойно». 


«Я стала жаловаться на то, что у меня плохое самочувствие, как у меня, так и у ребёнка. Мне сказали, что нужно пить вторую таблетку, что, соответственно, я и сделала. И стало совсем плохо», — описала своё состояние Наталья Гаврилова.


По её словам, после приёма новой дозы мифепристона ей пришлось ждать помощи врача около 4 часов. Дежурная акушерка объясняла женщине, что доктор занят другими пациентами. При этом работники перинатального центра поставили женщине обезболивающий укол и сделали кардиотокографию (КТГ), которая показала, что сердце ребёнка стало биться слабее. Врача пациентка дождалась лишь тогда, когда у неё отошли воды.


Когда работники перинатального центра подняли женщину в родильное отделение и попытались записать снова КТГ, сделать диагностику специалисты не смогли. 


«По лицам докторов я увидела, что что-то не то, но никто ничего не объяснял, что случилось. Сказали, что нужно готовить операционную», — рассказывает Наталья Гаврилова.


Пациентке сделали кесарево сечение с эпидуральной анестезией. Во время операции она была в сознании и слышала все разговоры врачей, в том числе их реплики о том, что в операционной нет детского реаниматолога. Когда врачи достали ребёнка, он не плакал.


«Я спросила, что с моим ребёнком, мне сказали: сейчас врачи занимаются мной, другие врачи — ребёнком», — рассказывает Наталья Гаврилова.


О том, что её ребёнок родился мертвым, она узнала лишь утром. «После кесарева я пролежала, наверное, часов 7, может быть, даже больше, и тогда мне только сказали в реанимации», — вспоминает женщина.


По словам Натальи Гавриловой, врач, сообщившая ей о смерти дочери, заявила, что ребёнок умер от «всевозможных инфекций». Какие именно инфекции имелись в виду, никто пациентке не объяснил. Позже она узнала, что мифепристон применяют в том числе для медикаментозных абортов. Тогда женщина предположила, что смерть её ребёнка может быть связана с приёмом этих таблеток.


«Использование мифепристона при подготовке к родам требовало как минимум пристального внимания со стороны лечащего врача. В аннотации к препарату, в инструкции к нему говорится, что он должен приниматься пациентом в присутствии врача, а этого не было», — рассуждает адвокат пациентки Вадим Делов. По его словам, в одном из приказов Минздрава РФ говорится о том, что при беременности «потенциально допускается использование этого препарата». «Но непосредственно методика его использования в этом приказе не отражена», — говорит адвокат.


НГС.НОВОСТИ обратились за комментариями в министерство здравоохранения Новосибирской области. Как говорится в официальном ответе за подписью главы ведомства Олега Иванинского, министерство проверило работу Новосибирского городского клинического перинатального центра. «К контрольным мероприятиям были привлечены главные специалисты Новосибирской области: главный специалист акушер-гинеколог и главный специалист анестезиолог-реаниматолог службы родовспоможения. 


В ходе проверки нарушений порядков медицинской помощи и стандартов оказания медицинской помощи, утверждённых Министерством здравоохранения Российской Федерации, не выявлено», — сообщили в региональном минздраве.


До этого в различные официальные органы, включая региональный минздрав и Фонд ОМС, обращалась и сама Наталья Гаврилова, но отовсюду получала ответы о том, что нарушений не найдено. Также она оставила электронное обращение на сайте Минздрава России. В министерстве обращение зарегистрировали, передали в систему Росздравнадзора, с федерального уровня — на региональный, но ответа на свои вопросы женщина пока так и не дождалась, рассказывает адвокат Гавриловой.


«Сейчас нас толкают к тому, чтобы мы начали тяжбу в гражданском правовом порядке и занимались доказыванием своей правоты в системе судов общей юрисдикции. Но даже прежде чем подать исковое заявление в суд, мы должны представить доказательства по нарушению. А чтобы их собрать, Наталья Александровна [Гаврилова] из своей мизерной заработной платы должна за свой счёт оплатить весьма дорогостоящие экспертизы, рецензии. Хотя сейчас ей денежные средства требуются для того, чтобы восстановить здоровье», — поделился адвокат Вадим Делов.


На прошлой неделе в центре скандала оказалась Краснозёрская центральная районная больница: там пациентке вместе с кистой по ошибке вырезали здоровый орган.

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

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