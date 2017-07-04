Бездетные новосибирцы стали чаще влезать в ипотеку

Семьи с детьми реже решаются на ипотечный кредит
Семьи с детьми реже решаются на ипотечный кредит

Доля ипотечных заёмщиков, которые ещё не завели детей, выросла в Новосибирской области с 2015 года с 54 % до 57,6 % — это противоречит общероссийской тенденции.


Такие выводы сделаны в исследовании влияния ипотеки на семью и рождаемость, которое провели аналитики банка «ДельтаКредит». 


Так, в Москве доля клиентов банка, которые взяли ипотеку уже после рождения детей, за последние 3 года выросла с 42,8 % до 48,2 %, в регионах России — с 51,9 % до 54,1 %. 


Кроме того, доля семей с одним ребёнком в Новосибирске с 2015 до 2016 года сократилась на 4,1 %, что также идёт вразрез с данными по большинству российских регионов присутствия банка.


Падает в последние годы и число клиентов, вступающих в брак после оформления жилищного кредита. Если в 2015 году их количество составляло 72,4 %, то уже в 2016-м доля женатых сократилась до 69,8 %, подсчитали аналитики.


«Шутка про то, что ничто так не укрепляет брак, как ипотека, оказалась правдой. Только 1,5 % из опрошенных клиентов расторгли брак после заключения кредитного договора. У 92 % брачный статус не изменился. А 6 % клиентов женились/вышли замуж», — говорится в сообщении банка.


При этом Новосибирскстат отметил рост свадеб в начале 2017 года и меньшее по отношению к количеству свадеб число разводов.


В «ДельтаКредите» также отметили влияние ипотеки на отдых, доходы и карьеру. В частности, 37 % заёмщиков банка стали выбирать более бюджетный отдых, а 23 % удалось повысить уровень доходов. Ещё 22 % опрошенных продвинулись по службе.


В середине июня ЦБ РФ в очередной раз снизил ключевую ставку. В преддверии этого решения ипотечные кредиты во многих банках стали более доступными

Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова

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