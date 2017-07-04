Тесты нашли опаснейшую инфекцию у половины новосибирских клещей

Более 17 тыс. человек обратились в больницу с покусами клещами
Более 17 тыс. человек обратились в больницу с покусами клещами

В Новосибирске и области с начала 2017 года более 17 тыс. человек обратились в больницу с покусами клещами. 


Как сообщили в управлении регионального Роспотребнадзора, за это время было проведено около 1 тыс. лабораторных исследований клещей на наличие возбудителей клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза.


Из 462 проверок вирус энцефалита обнаружен у 15 клещей, что составляет 3 % от общего числа проверенных. При проверке 469 клещей наличие возбудителя боррелиоза показали 224 членистоногих — 48 % от числа проверенных. 


Получается, каждый второй проверенный клещ заражён боррелиозом.


«Наибольшее количество покусов зарегистрировано на территории Новосибирского, Мошковского, Тогучинского, Искитимского, Колыванского, Коченевского, Ордынского районов области, в Бердске, в Советском, Первомайском, Заельцовском районе города Новосибирска», — говорится в сообщении пресс-службы новосибирского Роспотребнадзора.


За прошедшую неделю госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 43 человека, что выше аналогичной недели прошлого года на 43 %. «Заболевшие ранее не привиты против клещевого энцефалита», — отметили в управлении.


Однако, несмотря на рост обращений, всего в области клещевым энцефалитом заболело 60 человек, что ниже прошлогоднего уровня на 16 человек. 


Чаще всего клещи кусают новосибирцев в начале лета — за первую неделю июня к врачам Новосибирской области обратились 2878 человек


Справка: Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз — инфекционное заболевание, вызываемое видами бактерий рода Borrelia. Ранние проявления болезни могут включать жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь. В некоторых случаях в патологический процесс вовлекаются ткани суставов, сердце, а также нервная система, глаза. В большинстве случаев симптомы купируются антибиотиками. 

Мария Шевлягина
Фото Густаво Зырянова

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