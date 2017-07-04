Крыша протекает: жильцов многоэтажки спас от потопа натяжной потолок

Провисший натяжной потолок

Прошедшие в Новосибирске дожди затопили девятиэтажку на ул. 2-я Портовая, 6 в Ленинском районе — в этом доме с мая рабочие ремонтируют крышу.







Двухнедельный отпуск для Ольги Волковой, жительницы злополучного дома, был испорчен неприятным сюрпризом. Через неделю после начала отдыха она начала получать фотографии от соседей, на которых было очевидно, что дом топит. На одном из фото было запечатлён натяжной потолок, который значительно оттянулся под тяжестью воды.







«Когда жители мне скинули фотографию с натяжным потолком, у меня отца не было дома — я не знала, что в моей квартире происходит. Мне позвонили соседи с 8-го этажа (сама Ольга живет на 9-м этаже. — Е.Г.), говорят: "Оля ,что у вас в квартире?" Тут я уже напугалась: если 8-й этаж мне звонит, значит там потекло. На следующий день я кое-как отцу дозвонилась. Он говорит: "Да, у нас бежит, но я подставил ведро, не так у нас смертельно, как в других квартирах"», — рассказала НГС.НОВОСТИ Ольга.







После этого женщина связалась с другим соседом с 9-го этажа, у него в квартире обстановка была хуже. «У них даже мебель вся вспучена, по полметра в квартире воды стояло. А когда я вчера с самолёта спустилась уже, меня отец встретил, он мне сказал: "Да у нас еще и света нет второй день, все лифтовые шахты залиты, световые"», — рассказала жительница дома. Сегодня, по её словам, свет в доме уже дали, однако лифты по-прежнему не работают.







«У людей не было двое суток света в квартирах, холодильники потекли, продукты испорчены, обои, потолки, проводка, стены — всё залито», — описывает Ольга Волкова.







В доме на ул. 2-й Портовая, 6

Ольга считает, что в происходящем виновата подрядная организация, которая ремонтирует крышу в их доме. Также у Ольги есть претензии и к управляющей компании — ООО ЖЭУ «Ремстрой», которая, по мнению жительницы дома, не контролирует действия подрядчиков.







В управляющей компании в ответ на это говорят, что контролировать такой процесс должен заказчик: ремонт крыши в доме на ул. 2-й Портовой делает ООО «СибирьЭнергоРесурс», который выиграл конкурс по федеральной программе капитального ремонта. Конкурс проводил департамент энергетики и ЖКХ мэрии.







«На данный момент на крыше проводится капитальный ремонт по федеральному закону, капитальный ремонт кровли. У нас никаких договорных обязательств с этой организацией нет. Мы не несём ответственность, потому что это не наши подрядчики. То, что в нашей компетенции, мы уже сделали — мы составили акты. Мы восстанавливали освещение, [когда] там затапливало этажные щитки», — прокомментировали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в управляющей компании «Ремстрой».





Лифты заработают, когда дом просохнет, заверили коммунальщики.







В УК отметили, что подрядчик начал ремонт в третьей декаде мая — с тех пор дом топило уже трижды. Составленные акты «Ремстрой» отправлял в мэрию, власти выезжали на место — и мэрия, и Ростехнадзор.





Компания «СибирьЭнергоРесурс», зарегистированная в Барнауле, выиграла контракт на ремонт крыши в октябре 2016 года, предложив выполнить работу за 4,1 млн руб., говорится в документах на сайте городского департамента энергетики и ЖКХ.







На момент публикации в «СибирьЭнергоРесурсе» жалобы жильцов не прокомментировали. Корреспондент НГС.НОВОСТИ также отправила запрос в мэрию Новосибирска о контроле за ходом ремонтных работ в доме на ул. 2-й Портовой.





НГС.НОВОСТИ уже рассказывали о ситуациях, когда натяжные потолки смягчают последствия коммунальных аварий. В начале этого года натяжной потолок и вовсе задержал не воду, а куски осыпавшейся крыши.