Больше сотни разведённых сибиряков решили отправиться на тропический остров ради 10 миллионов

Евгений и Елена приехали на машине в Новосибирск из Абакана специально для кастинга

В Новосибирске начался кастинг среди разведённых пар с детьми — победители станут героями нового реалити-шоу на телеканале СТС с призом в 10 млн руб. Съёмки шоу пройдут на одном из экзотических мировых курортов, который пока не озвучивается.







«Это премьера сезона осени 2017 года. Официального названия ещё нет. <…> Прежде всего это большие соревнования спортивного характера и немного интеллектуального и психологического. Слабейшие выбывают. <…> Проект это семейный и, мы надеемся, позитивный, несмотря на то что наши герои — бывшие супруги, у которых есть общие дети. И ради этих детей они готовы пойти навстречу друг другу, забыть и простить прошлые обиды и из врагов превратиться в союзников, чтобы победить. Главная идея — выиграть ради ребёнка. Один из слоганов нашего проекта: "Бывшие супруги бывают, бывших родителей не бывает"», — рассказала НГС.НОВОСТИ шеф-редактор проекта Дарья Рубанова.







Аналогичные кастинги уже прошли в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, в дальнейшем планируются в Санкт-Петербурге и Москве. В Новосибирске на кастинг подано порядка 80 заявок, в том числе от претендентов из ближайших городов. Условное ограничение — возраст от 23 до 45 лет.







«Всё ради сына. Я хочу победить. Чтобы сын гордился, что у него такие хорошие родители. Ну а приз потратили бы на решение жилищных вопросов и светлое будущее сына», — рассказала Елена, которая специально приехала на кастинг из Абакана вместе с бывшим мужем Евгением. Она добавила, что восстанавливать отношения с бывшим мужем она не собирается, несмотря на его желание.





Елену с Евгением, как и каждую пару, Дарья расспрашивала под видеозапись о том, как они познакомились, почему развелись, что хотят получить от шоу. Выяснилось, что пара из Абакана прожила вместе 12 лет, после чего бытовые мелочи разрушили их союз. «Я перестала любить Женю», — призналась Елена. Помимо этого, у пар шеф-редактор проекта выясняли их физические параметры — рост, размеры одежды.





В кастинге ещё можно поучаствовать всем, кто подходит под условия реалити-шоу. Просмотр пар идёт в баре «Открой рот» до 18:00.







Одними из героев другого телепроекта в прошлом году стали детёныши животных из новосибирского зоопарка. В Новосибирске для сериала ZooMalishi телеканала Animal Family сняли красных волчат, птенцов алых ибисов и леопардят.