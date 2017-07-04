Женщину сбил поезд на станции под Новосибирском

Несчастный случай произошел до 13 часов 4 июля 
Несчастный случай произошел до 13 часов 4 июля 

Днем 4 июля на железнодорожном о.п. Аэрофлот в городе Обь произошел несчастный случай — грузовой поезд сбил 84-летнюю женщину. 


«Женщина в пожилом возрасте смертельно травмирована. Сообщение к нам поступило в 13:00, на место выехал следователь. Обстоятельства сейчас выясняются, по данному факту проводится доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. 


Как отмечают очевидцы происшествия в социальных сетях, женщину сбил грузовой поезд. 


Машинисты электропоездов всегда стараются предотвратить трагедию и совершить экстренное торможение, но зачастую тормозного пути не хватает для предотвращения столкновения с человеком — так, в апреле на станции Безменово машинист электрички экстренно затормозил, но всё-таки наехал на 34-летнего мужчину. У пострадавшего ампутированы обе ноги от верхней трети бедра. 


Мария Шевлягина 
Фото Александра Ощепкова 

Прочтений: 10330
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (38)38
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено