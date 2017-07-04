Женщину сбил поезд на станции под Новосибирском

Несчастный случай произошел до 13 часов 4 июля

Днем 4 июля на железнодорожном о.п. Аэрофлот в городе Обь произошел несчастный случай — грузовой поезд сбил 84-летнюю женщину.





«Женщина в пожилом возрасте смертельно травмирована. Сообщение к нам поступило в 13:00, на место выехал следователь. Обстоятельства сейчас выясняются, по данному факту проводится доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.







Как отмечают очевидцы происшествия в социальных сетях, женщину сбил грузовой поезд.





Машинисты электропоездов всегда стараются предотвратить трагедию и совершить экстренное торможение, но зачастую тормозного пути не хватает для предотвращения столкновения с человеком — так, в апреле на станции Безменово машинист электрички экстренно затормозил, но всё-таки наехал на 34-летнего мужчину. У пострадавшего ампутированы обе ноги от верхней трети бедра.



