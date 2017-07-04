«Новосибирскэнергосбыт» потратит 1,7 миллиона на новогоднюю вечеринку со стробоскопами

Предприятие 22 декабря отметит сразу два праздника — День энергетика и Новый год

«Новосибирскэнергосбыт» объявил открытый запрос предложений на организацию банкета сразу по двум поводам — в честь Дня энергетика и Нового года. По сравнению с прошлым годом затраты увеличились на 500 тыс. руб.





Информация о закупке размещена на сайте zakupki.gov.ru 3 июля — почти за полгода до мероприятия.







«Новосибирскэнергосбыт» 22 декабря отметит сразу и День энергетика (отмечается как раз 22 декабря), и проведёт новогодний корпоратив. Предприятие планирует потратить на это 1,7 млн руб., следует из документации.







«Численность ОАО "Новосибирскэнергосбыт" более 1,5 тыс. человек. Планируемая сумма 1,745 млн. руб. — это сумма, от которой начинаются торги в сторону снижения. Она включает в себя аренду помещения, техническое оснащение мероприятия, программу, меню и обслуживание», — объяснили такие затраты на банкет в пресс-службе «Новосибирскэнергосбыта».







Среди требований по оснащению зала — установка для диджея, сцена, дымогенераторы и другое оборудование, включая 6 стробоскопов. Список блюд для меню в закупке при этом не указан.







В пресс-службе предприятия по просьбе НГС.НОВОСТИ подробно пояснили, на какие деньги организация планирует устроить праздник.





«Сотрудники компании оплатят входной билет на праздник за свой счёт. Эти деньги пойдут на оплату меню. За программу и техническое оснащение праздника рассчитается профсоюз организации. Оплачивать аренду зала предприятие будет за счёт собственной прибыли. Речь идёт о сумме в 100 тыс. руб.». — сообщили в «Новосибирскэнергосбыте».





В прошлом году предприятие проводило аналогичную закупку и также заранее, летом. Тогда начальная (максимальная) цена договора составляла 1,2 млн руб. Единственным участником конкурса стал ночной клуб «Отдых», следует из документов на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.







Крупные компании и органы власти, как правило, организуют банкеты, а суммы закупок иногда вызывают споры. Так было, в частности, с закупкой, которую заказывало управделами областного правительства: речь шла о званом ужине на 3 млн руб., в меню фигурировали сёмга и буженина. Однако после того как региональное отделение движения «Народный фронт за Россию» выразило сомнения в обоснованности закупки, губернатор НСО Владимир Городецкий принял решение об отмене госзаказа.