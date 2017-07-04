В Новосибирск приехала колонна «Ночных волков» с иконой

Участники мотопробега
Участники мотопробега

В Новосибирск приехали участники мотопробега, посвящённого 60-летию запуска первого в мире искусственного спутника Земли с космодрома Байконур.


Встреча с байкерами прошла днём 4 июля в Большом Новосибирском планетарии.


Мотопробег «Космос наш — 60!» стартовал 28 июня в подмосковном Красногорске. Всего в нём участвуют 3 мотоциклиста из Красногорска, Москвы и Ульяновска, рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель мотопробега, представитель Красногорского отделения международного мотоклуба «Ночные волки» Виталий Падалкин. 


Байкеры приветствуют новосибирцев
Байкеры приветствуют новосибирцев


Как уточнил Виталий Падалкин, мотопробег проходит по маршруту Красногорск – Новосибирск – Байконур – Оренбург – Красногорск. Позади уже 3,5 тыс. км. В Новосибирск мотоциклисты приехали накануне.


«Утром мы передали икону отцу Александру — настоятелю Александро-Невского собора в Новосибирске. Это святой преподобный Иоанн Лествичник — небесный покровитель лётчиков и космонавтов. Поскольку мотопробег называется "Космос наш — 60!", именно этого святого мы и выбрали для передачи [в храмы городов, через которые проходит мотопробег]. Отец Александр провел молебен по путешествующим, всё очень достойно, очень душевно и с божьего благословения всё получилось, поэтому мы счастливы», — поделился Виталий Падалкин.


По его словам, в Новосибирске участников мотопробега встретили байкеры из местного отделения мотоклуба «Ночные волки».


«Мотоклуб "Ночные Волки" — старейший мотоклуб страны, который существует с 1989 года и известен своими патриотичными байк-шоу. Поэтому цель мотопробега — не только привлечь внимание молодёжи к техническим наукам, связанным с изучением и освоением космоса и развитием космонавтики, но и патриотическое воспитание», — сообщили в Большом Новосибирском планетарии, где проходила встреча с байкерами.


По данным мотоклуба «Ночные волки», всего байкерам предстоит проехать 11 тыс. км
По данным мотоклуба «Ночные волки», всего байкерам предстоит проехать 11 тыс. км


Во время торжественной встречи в звёздном зале планетария состоялся показ видеобайк-шоу и полнокупольного фильма «Созвездия». 


Как уточнил Виталий Падалкин, ближайшую ночь участники мотопробега проведут в одной из новосибирских гостиниц, а утром снова отправятся в путь. «Где-то в 6 часов утра мы хотим стартануть в Горно-Алтайск», — сообщил руководитель мотопробега.


Встреча байкеров в Большом Новосибирском планетарии
Встреча байкеров в Большом Новосибирском планетарии


В звёздном зале планетария
В звёздном зале планетария


Дети с удовольствием делали селфи на фоне мотоциклов
Дети с удовольствием делали селфи на фоне мотоциклов


В Новосибирск довольно часто заглядывают участники различных мото-, авто- и велопробегов. Одним из последних таких гостей стал спасатель Александр Домбровский, который ехал на велосипеде из Саратова на Байкал.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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