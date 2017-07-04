Лучше остаться дома: МЧС рассказало новосибирцам, как вести себя при шторме

Погода с дождями и грозами будет стоять в Новосибирске и области до 6 июля 
Погода с дождями и грозами будет стоять в Новосибирске и области до 6 июля 

Синоптики объявили штормовое предупреждение — погода в Новосибирске испортится уже к концу сегодняшнего дня. 


Сотрудники МЧС по просьбе НГС.НОВОСТИ дали новосибирцам советы о том, как обезопасить себя во время непогоды. 


При сильном ветре, дождях и грозах возможны повреждения линий электропередачи, обрушения рекламных конструкций и падение деревьев, напомнили в спасательном ведомстве. В связи с этим в МЧС порекомендовали: 


  • обходить стороной рекламные конструкции,
  • оставлять машины в гаражах и на стоянках,
  • в сильный дождь по возможности не выходить на улицу,
  • не выходить на прогулку мамам с маленькими детьми, не выпускать детей гулять одних,
  • во время молнии не прятаться под деревьями и металлическими конструкциями,
  • резкие порывы ветра пережидать в помещении,
  • не стоять под лоджиями и балконами. 

«В дождливую погоду увеличивается вероятность различных ДТП, поэтому водителям нужно быть на дорогах предельно внимательными — на дорогах могут быть размывы и повреждения дорожного полотна», — особо отметили в МЧС. 


Сильные дожди, ветер до 18–23 м/с ждут Новосибирскую область с 4 по 6 июля. Не исключены град и грозы. Синоптики объясняют предстоящее ухудшение погоды перемещением глубокого циклона над районами Западной Сибири из районов Среднего Урала на восток и атмосферных фронтов. 

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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