Лучше остаться дома: МЧС рассказало новосибирцам, как вести себя при шторме
Синоптики объявили штормовое предупреждение — погода в Новосибирске испортится уже к концу сегодняшнего дня.
Сотрудники МЧС по просьбе НГС.НОВОСТИ дали новосибирцам советы о том, как обезопасить себя во время непогоды.
При сильном ветре, дождях и грозах возможны повреждения линий электропередачи, обрушения рекламных конструкций и падение деревьев, напомнили в спасательном ведомстве. В связи с этим в МЧС порекомендовали:
- обходить стороной рекламные конструкции,
- оставлять машины в гаражах и на стоянках,
- в сильный дождь по возможности не выходить на улицу,
- не выходить на прогулку мамам с маленькими детьми, не выпускать детей гулять одних,
- во время молнии не прятаться под деревьями и металлическими конструкциями,
- резкие порывы ветра пережидать в помещении,
- не стоять под лоджиями и балконами.
«В дождливую погоду увеличивается вероятность различных ДТП, поэтому водителям нужно быть на дорогах предельно внимательными — на дорогах могут быть размывы и повреждения дорожного полотна», — особо отметили в МЧС.
Сильные дожди, ветер до 18–23 м/с ждут Новосибирскую область с 4 по 6 июля. Не исключены град и грозы. Синоптики объясняют предстоящее ухудшение погоды перемещением глубокого циклона над районами Западной Сибири из районов Среднего Урала на восток и атмосферных фронтов.
Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова