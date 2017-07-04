В Новосибирск привезут кубок чемпионата мира

В Новосибирск привезут кубок чемпионата мира

Новосибирцы смогут увидеть кубок чемпионата мира по футболу-2018 с 5 по 7 мая 2018 года.


На прошлой неделе на сайте правительства Новосибирской области был опубликован проект постановления губернатора Владимира Городецкого «Об образовании организационного комитета по подготовке и проведению этапа тура кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018».


В тексте документа говорится, что с 5 по 7 мая 2018 года «Оргкомитет «Россия-2018» предложил провести на территории Новосибирской области этап тура кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Губернатор решил принять предложение оргкомитета ЧМ-2018 и создать оргкомитет в Новосибирской области, который должен за 2 недели подготовить план мероприятий.


«Подразумевается, что 5–7 мая в Новосибирск привезут кубок чемпионата мира по футболу, приедут олимпийцы, известные спортсмены»,


 — рассказала НГС.НОВОСТИ глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска Анна Терешкова.


Сейчас члены оргкомитета будут обсуждать, где и какие мероприятия проведут.

В департаменте физкультуры и спорта Новосибирской области добавили, что кубок чемпионата мира поедет по городам России и приедет в Новосибирск. Точная дата, когда новосибирцам покажут кубок, будет известна позже.


В оргкомитет по подготовке и проведению этапа тура кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018 входят Владимир Городецкий, его заместитель Александр Титков, руководитель департамента физкультуры и спорта Сергей Ахапов, директор Центра спортивной подготовки НСО Сергей Буньков, министра здравоохранения Олег Иванинский, министр культуры Игорь Решетников, мэр города Анатолий Локоть, глава департамента культуры и спорта Новосибирска Анна Терешкова, глава ГУМВД по НСО Юрий Стерликов.


Новосибирск хоть и не входит в число городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, всё равно активно готовится к соревнованиям. Например, фан-зона для ЧМ по футболу появится на Михайловской набережной.

Ксения Евдокимова
Фото Марии Плотниковой (РИА Новости) (1), instagram.com (2)

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