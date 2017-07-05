Новосибирцы завалили соцсети селфи на фоне ярких граффити

«Девушка с фотоаппаратом» затерялась на ул. Богдана Хмельницкого. Скриншот instagram.com/sultrekov





В социальных сетях с каждым днём увеличивается количество фото, сделанных на фоне ярких разноцветных граффити. НГС.НОВОСТИ собрали 10 самых популярных селфи-точек.





Фотографироваться на фоне ярких картинок давно вошло у новосибирцев в привычку. Знаменитое граффити «Девушка с фотоаппаратом» посреди гаражей в начале ул. Богдана Хмельницкого.

Публикация от Daria Golubeva (@dasha_go) Июл 1 2017 в 5:52 PDT

Одним из самых популярных мест для селфи стала стена бывшей трансформаторной подстанции за гостиницей «Центральной» (ул. Ленина, 3). Уже легендарная надпись «Я из Сибири» стала излюбленным хештэгом под фото в Instagram.

Публикация от Оксана Ходенкова (@oksanakhodenkova_7pro) Июн 29 2017 в 10:26 PDT

Неподалёку нашлась ещё одна стена, привлекающая внимание любителей фото с телефона. Не так давно нарисованный мотоцикл сразу же стал фоном для фотографии. Адрес стены — ул. Ленина 3, нужно завернуть за угол «Шаурмы на Ленина».

Публикация от Alfiya Alshina (@alyaalshina) Июл 2 2017 в 12:47 PDT

«Посмотри на небо» — такая глубокомысленная надпись украшает лестницу на набережной Новосибирска уже несколько лет. Несмотря на «возраст», место не теряет своей популярности у горожан — граффити можно увидеть, если спуститься с набережной к Оби.

Публикация от @69_raccoon_69 Июл 3 2017 в 1:16 PDT

Во дворе на ул. Геодезической, в студгородке НГТУ, тоже есть своя стена для фото. Нужно завернуть за общежитие № 1, чтобы увидеть местную селфи-точку.

Публикация от ❣️Ах, Баскервильская❣️ (@ahbaskervilskaya) Июн 25 2017 в 6:22 PDT

Вдоль ТРЦ «Ройял Парк» протянулся длинный забор, раскрашенный во все цвета радуги. Небольшая площадка вдоль и поперёк разрисована граффитистами — немудрено, что многие пользователи Instagram не могут пройти мимо.

Публикация от Cибирская Язва☠️⚠️☣️ (@tus23) Апр 7 2017 в 9:16 PDT

Заброшенный корпус 25-й медсанчасти на ул. Невского, многим известный как «Семуха», тоже пестрит разнообразными артхаусными картинками и не остаётся без внимания.

Публикация от My life in pictures 📷 (@chadovaelena) Фев 7 2015 в 8:22 PST

Локация — Совнархоз (Красный проспект, 82). Здесь новосибирцы фотографируются с пандой.

Публикация от Kurchenko Anna Andreevna (@_annaky_) Июн 6 2017 в 2:30 PDT

Арка в доме № 6 по ул. Ленина тоже привлекает яркими красками.

Публикация от Анастасия Колчина (@kolchinaphoto) Май 9 2017 в 11:23 PDT



Еще одна арка справа от «Бродячей собаки» на ул. Каменской — там спряталась минималистичная стена с забавными зверушками и риторическими вопросами.





Скоро пользователи соцсетей будут выкладывать фото с новой локации — в центре Новосибирска нашли ещё одну огромную стену для граффити. Бизнес-центр на ул. Фрунзе, 5 разрешил участникам фестиваля уличного искусства Okrasheno с 7 по 9 июля рисовать граффити на стенах здания.