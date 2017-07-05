Новосибирцы завалили соцсети селфи на фоне ярких граффити

«Девушка с фотоаппаратом» затерялась на ул. Богдана Хмельницкого. Скриншот instagram.com/sultrekov
«Девушка с фотоаппаратом» затерялась на ул. Богдана Хмельницкого. Скриншот instagram.com/sultrekov


В социальных сетях с каждым днём увеличивается количество фото, сделанных на фоне ярких разноцветных граффити. НГС.НОВОСТИ собрали 10 самых популярных селфи-точек.


Фотографироваться на фоне ярких картинок давно вошло у новосибирцев в привычку. Знаменитое граффити «Девушка с фотоаппаратом» посреди гаражей в начале ул. Богдана Хмельницкого. 

Одним из самых популярных мест для селфи стала стена бывшей трансформаторной подстанции за гостиницей «Центральной» (ул. Ленина, 3). Уже легендарная надпись «Я из Сибири» стала излюбленным хештэгом под фото в Instagram. 

Неподалёку нашлась ещё одна стена, привлекающая внимание любителей фото с телефона. Не так давно нарисованный мотоцикл сразу же стал фоном для фотографии. Адрес стены — ул. Ленина 3, нужно завернуть за угол «Шаурмы на Ленина».

«Посмотри на небо» — такая глубокомысленная надпись украшает лестницу на набережной Новосибирска уже несколько лет. Несмотря на «возраст», место не теряет своей популярности у горожан — граффити можно увидеть, если спуститься с набережной к Оби.

Публикация от @69_raccoon_69

Во дворе на ул. Геодезической, в студгородке НГТУ, тоже есть своя стена для фото. Нужно завернуть за общежитие № 1, чтобы увидеть местную селфи-точку.

Вдоль ТРЦ «Ройял Парк» протянулся длинный забор, раскрашенный во все цвета радуги. Небольшая площадка вдоль и поперёк разрисована граффитистами — немудрено, что многие пользователи Instagram не могут пройти мимо.

Заброшенный корпус 25-й медсанчасти на ул. Невского, многим известный как «Семуха», тоже пестрит разнообразными артхаусными картинками и не остаётся без внимания.

Локация — Совнархоз (Красный проспект, 82). Здесь новосибирцы фотографируются с пандой.

Арка в доме № 6 по ул. Ленина тоже привлекает яркими красками.


Еще одна арка справа от «Бродячей собаки» на ул. Каменской — там спряталась минималистичная стена с забавными зверушками и риторическими вопросами.


Скоро пользователи соцсетей будут выкладывать фото с новой локации — в центре Новосибирска нашли ещё одну огромную стену для граффити. Бизнес-центр на ул. Фрунзе, 5 разрешил участникам фестиваля уличного искусства Okrasheno с 7 по 9 июля рисовать граффити на стенах здания.

Алёна Золотухина
Фото instagram.com/sultrekov (1), instagram.com/dasha_go (2), instagram.com/oksanakhodenkova_7pro (3), instagram.com/alyaalshina (4), instagram.com/69_raccoon_69 (5), instagram.com/ahbaskervilskaya (6), instagram.com/tus23 (7), instagram.com/chadovaelena (8), instagram.com/_annaky_ (9), instagram.com/kolchinaphoto (10)

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