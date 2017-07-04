У «Октябрьской» построили квартал с водопадом во дворе

Компания «Сибакадемстрой» завершила строительство дома-квартала на ул. Декабристов
Компания «Сибакадемстрой» завершила строительство дома-квартала на ул. Декабристов

Возле станции метро «Октябрьская» завершилось строительство квартала по ул. Декабристов, 41. 


Как рассказали НГС.НОВОСТИ в компании-застройщике «Сибакадемстрой», в июне квартиры переданы дольщикам последней, 3-й, очереди большого дома. Всего ключи получили 166 новосёлов.


Согласно проектной декларации, общая площадь введённой в июне очереди кирпичного дома — чуть более 25 тыс. кв. м, её высота варьируется от 10 до 17 этажей. Всего в доме-квартале с 2012 года построили 560 квартир и 448 машино-мест в подземном 2-уровневом паркинге, а также 200 кладовых. На первом этаже предусмотрены помещения для офисов и магазинов.


По информации застройщика, в продаже остаётся 19 квартир стоимостью от 3,7 млн руб. за 1-комнатную квартиру площадью 39 кв. м до 19,8 млн руб. за пентхаус в 131 «квадрат».


Пентхаусы стали одной из особенностей завершающей очереди строительства квартала — высота потолков в них достигает 6 м. Во дворе к пешеходному фонтану добавили водопад.


«Напомним, что пять лет назад эту территорию занимала промышленная зона с неиспользуемыми помещениями завода и аварийные жилые дома», — подчёркивается в сообщении застройщика.


По соседству с построенным кварталом на месте ветхих домов ул. Якушева «Сибакадемстрой» приступил ко второму этапу строительства — 17-этажной башни. В конце года планируется начать строительство ещё одного дома-квартала, спроектированного нидерландскими архитекторами, которые запланировали в нём бассейн с хамаммом.


Ранее недалеко от нового квартала, на ул. Шевченко, московская группа Snegiri Development завершила строительство ЖК «Эльбрус», а над Ипподромской магистралью одна из компаний известного девелопера Владислава Крючкова достроила ЖК «Сибревком». До конца года также планируется ввод в эксплуатацию первого дома комплекса «Флотилия» ГК «Дом-Строй».

Лиза Пичугина
Фото предоставлено компанией «Сибакадемстрой»

Прочтений: 11274
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (78)78
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено