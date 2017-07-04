У «Октябрьской» построили квартал с водопадом во дворе

Компания «Сибакадемстрой» завершила строительство дома-квартала на ул. Декабристов

Возле станции метро «Октябрьская» завершилось строительство квартала по ул. Декабристов, 41.





Как рассказали НГС.НОВОСТИ в компании-застройщике «Сибакадемстрой», в июне квартиры переданы дольщикам последней, 3-й, очереди большого дома. Всего ключи получили 166 новосёлов.







Согласно проектной декларации, общая площадь введённой в июне очереди кирпичного дома — чуть более 25 тыс. кв. м, её высота варьируется от 10 до 17 этажей. Всего в доме-квартале с 2012 года построили 560 квартир и 448 машино-мест в подземном 2-уровневом паркинге, а также 200 кладовых. На первом этаже предусмотрены помещения для офисов и магазинов.







По информации застройщика, в продаже остаётся 19 квартир стоимостью от 3,7 млн руб. за 1-комнатную квартиру площадью 39 кв. м до 19,8 млн руб. за пентхаус в 131 «квадрат».







Пентхаусы стали одной из особенностей завершающей очереди строительства квартала — высота потолков в них достигает 6 м. Во дворе к пешеходному фонтану добавили водопад.







«Напомним, что пять лет назад эту территорию занимала промышленная зона с неиспользуемыми помещениями завода и аварийные жилые дома», — подчёркивается в сообщении застройщика.







По соседству с построенным кварталом на месте ветхих домов ул. Якушева «Сибакадемстрой» приступил ко второму этапу строительства — 17-этажной башни. В конце года планируется начать строительство ещё одного дома-квартала, спроектированного нидерландскими архитекторами, которые запланировали в нём бассейн с хамаммом.







Ранее недалеко от нового квартала, на ул. Шевченко, московская группа Snegiri Development завершила строительство ЖК «Эльбрус», а над Ипподромской магистралью одна из компаний известного девелопера Владислава Крючкова достроила ЖК «Сибревком». До конца года также планируется ввод в эксплуатацию первого дома комплекса «Флотилия» ГК «Дом-Строй».