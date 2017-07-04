К Новосибирску приближается сильный шторм


К Новосибирску идут порывистый  ветер и дождь
К Новосибирску идут порывистый  ветер и дождь

Сегодня, 4 июля, во второй половине дня к Новосибирску подойдет сильный шторм — пойдет дождь и поднимется ветер.


«В связи с перемещением довольно глубокого циклона над районами Западной Сибири из районов Среднего Урала на восток и атмосферных фронтов, синоптики сегодня дали штормовое предупреждение по районам НСО  и смежных территорий на вторую половину дня сегодня, 4 июля, и на 5–6 число», — предупредил новосибирцев пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Новосибирскую область ждут сильные дожди, ветер до 18–23 м/с, не исключены град и грозы.


Накануне синоптики говорили, что регион ожидают дожди в ближайшие дни, однако масштаб неприятной погоды был меньше.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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