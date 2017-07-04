Новосибирск оброс велопарковками

Наличие велопарковки стало у предпринимателей хорошим тоном. Фото Стаса Соколова 
Наличие велопарковки стало у предпринимателей хорошим тоном. Фото Стаса Соколова 

Информационный сервис 2ГИС по просьбе НГС.НОВОСТИ подсчитал, насколько изменилось количество оборудованных стоянок для велосипедов в Новосибирске. 


Впервые 2ГИС начал считать велопарковки в 2014 году, рассказал пресс-секретарь 2ГИС Максим Бугаев. но в справочнике они появились только в 2015 году — тогда их в городе оказалось 57. В прошлом году количество стоянок для велосипедов выросло до 68, а в этом году, по данным на 3 июля, специалисты 2ГИС насчитали уже 88 велопарковок.


Скриншот фрагмента карты Новосибирска 2ГИС с указанием велопарковок
Скриншот фрагмента карты Новосибирска 2ГИС с указанием велопарковок


При этом, как указывает Максим Бугаев, 2ГИС не учитывает временные парковки — те, например, которые ежегодно устанавливают у станций метро.


НГС.НОВОСТИ впервые написали о велопарковке летом 2011 года — тогда она появилась у кинотеатра «Победа». В 2013 году велостоянки появились у станций пригородных электропоездов, а ещё спустя два года их установили у мэрии Новосибирска. 


Велопарковки стали настолько популярны, что их используют уже как декор. Фото Стаса Соколова
Велопарковки стали настолько популярны, что их используют уже как декор. Фото Стаса Соколова


Кроме роста общего количества, велопарковки меняются и внешне. Если первоначально это были простые, исключительно функциональные сооружения, то теперь предприятия, которые их устанавливают, пытаются, порой, придать парковкам вид арт-объектов — так, например, поступили создатели стоянки для велосипедов в сквере на Орджоникидзе.


Более того, сама по себе велопарковка становится элементом дизайна заведения. В обновленном формате точек сети «Дядя Дёнер», например, присутствует велопарковка с уже установленным там декоративным велосипедом. 

Стас Соколов
Фото автора (1, 3), скриншот карты 2ГИС (2)

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