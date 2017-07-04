Новосибирск оброс велопарковками

Наличие велопарковки стало у предпринимателей хорошим тоном. Фото Стаса Соколова

Информационный сервис 2ГИС по просьбе НГС.НОВОСТИ подсчитал, насколько изменилось количество оборудованных стоянок для велосипедов в Новосибирске.





Впервые 2ГИС начал считать велопарковки в 2014 году, рассказал пресс-секретарь 2ГИС Максим Бугаев. но в справочнике они появились только в 2015 году — тогда их в городе оказалось 57. В прошлом году количество стоянок для велосипедов выросло до 68, а в этом году, по данным на 3 июля, специалисты 2ГИС насчитали уже 88 велопарковок.







Скриншот фрагмента карты Новосибирска 2ГИС с указанием велопарковок





При этом, как указывает Максим Бугаев, 2ГИС не учитывает временные парковки — те, например, которые ежегодно устанавливают у станций метро.







НГС.НОВОСТИ впервые написали о велопарковке летом 2011 года — тогда она появилась у кинотеатра «Победа». В 2013 году велостоянки появились у станций пригородных электропоездов, а ещё спустя два года их установили у мэрии Новосибирска.





Велопарковки стали настолько популярны, что их используют уже как декор. Фото Стаса Соколова





Кроме роста общего количества, велопарковки меняются и внешне. Если первоначально это были простые, исключительно функциональные сооружения, то теперь предприятия, которые их устанавливают, пытаются, порой, придать парковкам вид арт-объектов — так, например, поступили создатели стоянки для велосипедов в сквере на Орджоникидзе.







Более того, сама по себе велопарковка становится элементом дизайна заведения. В обновленном формате точек сети «Дядя Дёнер», например, присутствует велопарковка с уже установленным там декоративным велосипедом.

