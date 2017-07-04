Новосибирск оброс велопарковками
Информационный сервис 2ГИС по просьбе НГС.НОВОСТИ подсчитал, насколько изменилось количество оборудованных стоянок для велосипедов в Новосибирске.
Впервые 2ГИС начал считать велопарковки в 2014 году, рассказал пресс-секретарь 2ГИС Максим Бугаев. но в справочнике они появились только в 2015 году — тогда их в городе оказалось 57. В прошлом году количество стоянок для велосипедов выросло до 68, а в этом году, по данным на 3 июля, специалисты 2ГИС насчитали уже 88 велопарковок.
При этом, как указывает Максим Бугаев, 2ГИС не учитывает временные парковки — те, например, которые ежегодно устанавливают у станций метро.
НГС.НОВОСТИ впервые написали о велопарковке летом 2011 года — тогда она появилась у кинотеатра «Победа». В 2013 году велостоянки появились у станций пригородных электропоездов, а ещё спустя два года их установили у мэрии Новосибирска.
Кроме роста общего количества, велопарковки меняются и внешне. Если первоначально это были простые, исключительно функциональные сооружения, то теперь предприятия, которые их устанавливают, пытаются, порой, придать парковкам вид арт-объектов — так, например, поступили создатели стоянки для велосипедов в сквере на Орджоникидзе.
Более того, сама по себе велопарковка становится элементом дизайна заведения. В обновленном формате точек сети «Дядя Дёнер», например, присутствует велопарковка с уже установленным там декоративным велосипедом.
Стас Соколов
Фото автора (1, 3), скриншот карты 2ГИС (2)