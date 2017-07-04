Шесть микроавтобусов пустили на новый маршрут на Затулинке

Маршрут начал ходит с конца прошлой недели

В Новосибирске на новый маршрут № 25 вышло 6 маленьких автобусов, они будут возить людей от остановки «Радиостанция № 5» до остановки «Белые росы» на окраине Кировского района.







Перевозчиком на маршруте стала индивидуальный предприниматель Ирина Ощепкова.







«Он (проезд. — Е.Г.) по 19 руб., там ездят автобусы малого класса — в простонародье называются маршрутки. Всего на маршруте 6 единиц пока, интервал 15 минут, длина маршрута — 45 минут», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель перевозчика Александр Ощепков.





На маршруте действуют социальные карты, карты школьника и студента. Маршрутом смогут пользоваться от 650 до 1000 человек, которые живут в окрестностях и ездят с ул. Бородина от остановки «Радостанция № 5», уточнил Ощепков. Раньше с этой остановки ходил только автобус № 189 («Радиостанция № 5 – Район Светлый»).







Схема нового маршрута № 25





Новые автобусы возят пассажиров ул. Бородина до остановки «Белые росы», через ул. Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Зорге, Громова, ЖК «Матрешкин двор», ул. 18-й Бронный переулок, Бронную, Александра Чистякова, указано на сайте ЦУГАЭТ.





С 1 июля из Новосибирска начал ходить другой маршрут до дач — маршрут № 314 пустили от вокзала Новосибирск-Главный до дач «Усадьба Марьино» в селе Марусино.