На Большевистской обвалилась часть тротуара

Обвал тротуара на ул. Большевистской. Фото сделано 4 июля

Трещина на ул. Большевистской продолжает расползаться — новые фото с обвалом тротуара прислал в редакцию читатель НГС.НОВОСТИ.





Фото были сделаны утром 4 июля — на них видно обрушение тротуарной плитки на ул. Большевистской. «Каждое утро по этой дороге иду на работу и трещин, оползней всё больше и больше. Мне кажется, деревянные ограждения не помогут остановить разрушение», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидица.





Первая трещина после весеннего ремонта появилась во второй декаде июня — возле остановки «Гостиница "Обь"».





В пресс-центре мэрии Новосибирска ранее объясняли, что трещина на проезжей части и тротуаре появилась из-за ошибки: «при проектировании и устройстве временного крепления котлована не был учтён реальный гидрологический режим грунтового массива».





Рядом с тротуаром провалился грунт. Фото сделано 4 июля

По данным городских властей, ремонт на этом участке ул. Большевистской в срок до 30 июня должен был произвести застройщик «Снежной мили». «В связи с тем, что деформация грунтового массива уже произошла, возможно возникновение дополнительных просадок, особенно при переувлажнении грунтов основания.







Разработано техническое решение, которое передано застройщику для ремонта крепления и устранения просадки в срок до 30 июня. Ремонт будет производиться за счёт застройщика»,





— сообщал пресс-центр мэрии.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила в пресс-центр мэрии вопрос о том, был ли выполнен ремонт этого участка в конце июня, но ответа ещё не получила.

