Котята с кисточками: 8 фото новорождённых рысят из Новосибирского зоопарка

Котенок сибирской рыси в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке рысь родила троих детенышей — их уже можно увидеть в вольерах на центральной аллее зоопарка.





Молодая рысь по имени Бусинка родила троих котят еще в конце мая. «Недели через три после появления на свет котята стали выбираться из укрытия», — рассказали в пресс-службе зоопарка им. Р.А. Шило.







Рысь Бусинка со своими котятамии





Когда рысята немного подросли, их осмотрели ветеринары зоопарка. Пол малышей определён — все 3 девочки.







Ветеринары сообщили, что все 3 детеныша оказались самками





«Малыши здоровы, хорошо развиваются и уже много времени проводят на улице.





В вольере, где живет семейство сибирских рысей, сейчас кипит жизнь: игры, погони, схватки — и всё под присмотром мамы. Их вольер расположен на центральной аллее, рядом со снежными барсами и львами»,





— сообщили в пресс-службе зоопарка.





Вольер с молодыми рысятами в Новосибирском зоопарке





В Новосибирском зоопарке рыси размножаются с 1968 года. Потомки новосибирских рысей живут во многих российских и зарубежных зоологических парках.







В прошлом году Бусинка уже становилась матерью





Котята начали выходить из укрытия пару недель назад





Возраст котят — чуть больше месяца





Вольер рысей расположен рядом с вольером снежных барсов





Не всегда после рождения рысят настоящие матери принимают участие в воспитании детёнышей — 2 года назад в Новосибирском зоопарке кошка выкормила рысёнка, от которого отказалась мать.