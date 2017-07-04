Котята с кисточками: 8 фото новорождённых рысят из Новосибирского зоопарка

Котенок сибирской рыси в Новосибирском зоопарке
Котенок сибирской рыси в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке рысь родила троих детенышей — их уже можно увидеть в вольерах на центральной аллее зоопарка.


Молодая рысь по имени Бусинка родила троих котят еще в конце мая. «Недели через три после появления на свет котята стали выбираться из укрытия», — рассказали в пресс-службе зоопарка им. Р.А. Шило.


Рысь Бусинка со своими котятамии
Рысь Бусинка со своими котятамии


Когда рысята немного подросли, их осмотрели ветеринары зоопарка. Пол малышей определён — все 3 девочки.


Ветеринары сообщили, что все 3 детеныша оказались самками 
Ветеринары сообщили, что все 3 детеныша оказались самками 


«Малыши здоровы, хорошо развиваются и уже много времени проводят на улице. 


В вольере, где живет семейство сибирских рысей, сейчас кипит жизнь: игры, погони, схватки — и всё под присмотром мамы. Их вольер расположен на центральной аллее, рядом со снежными барсами и львами»,


 — сообщили в пресс-службе зоопарка.  


Вольер с молодыми рысятами в Новосибирском зоопарке 
Вольер с молодыми рысятами в Новосибирском зоопарке 


В Новосибирском зоопарке рыси размножаются с 1968 года. Потомки новосибирских рысей живут во многих российских и зарубежных зоологических парках. 


В прошлом году Бусинка уже становилась матерью
В прошлом году Бусинка уже становилась матерью


Котята начали выходить из укрытия пару недель назад
Котята начали выходить из укрытия пару недель назад


Возраст котят — чуть больше месяца
Возраст котят — чуть больше месяца


Вольер рысей расположен рядом с вольером снежных барсов 
Вольер рысей расположен рядом с вольером снежных барсов 


Не всегда после рождения рысят настоящие матери принимают участие в воспитании детёнышей — 2 года назад в Новосибирском зоопарке кошка выкормила рысёнка, от которого отказалась мать.

Мария Шевлягина 
Фото Ольги Головиной

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