Котята с кисточками: 8 фото новорождённых рысят из Новосибирского зоопарка
В Новосибирском зоопарке рысь родила троих детенышей — их уже можно увидеть в вольерах на центральной аллее зоопарка.
Молодая рысь по имени Бусинка родила троих котят еще в конце мая. «Недели через три после появления на свет котята стали выбираться из укрытия», — рассказали в пресс-службе зоопарка им. Р.А. Шило.
Когда рысята немного подросли, их осмотрели ветеринары зоопарка. Пол малышей определён — все 3 девочки.
«Малыши здоровы, хорошо развиваются и уже много времени проводят на улице.
В вольере, где живет семейство сибирских рысей, сейчас кипит жизнь: игры, погони, схватки — и всё под присмотром мамы. Их вольер расположен на центральной аллее, рядом со снежными барсами и львами»,
— сообщили в пресс-службе зоопарка.
В Новосибирском зоопарке рыси размножаются с 1968 года. Потомки новосибирских рысей живут во многих российских и зарубежных зоологических парках.
Не всегда после рождения рысят настоящие матери принимают участие в воспитании детёнышей — 2 года назад в Новосибирском зоопарке кошка выкормила рысёнка, от которого отказалась мать.
Мария Шевлягина
Фото Ольги Головиной