Городецкий объяснил, зачем ликвидирует министерство соцразвития

Сергей Пыхтин на своей пасеке в Тогучинском районе 
Сергей Пыхтин на своей пасеке в Тогучинском районе 

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий объяснил слияние министерств труда и социального развития оптимизацией системы управления.


«Да, я подписал такое постановление. На разработку положения о новом министерстве дано 15 дней», — сказал губернатор 4 июля. Он пояснил, что после реорганизации объединённому ведомству будет удобнее работать с федеральным министерством труда и социальной защиты. 

Губернатор отметил, что все сотрудники министерств перейдут на новые места работы. Тем не менее некоторые штатные единицы будут сокращены. 

«О кандидатуре министра говорить пока рано», — заметил глава региона. Сейчас областное министерство труда, занятости и трудовых ресурсов возглавляет Игорь Шмидт, минсоцразвития — Сергей Пыхтин.


Постановление губернатора об упразднении министерства социального развития и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов области появилось 30 июня на сайте «Электронная демократия Новосибирской области». Согласно документу, из двух министерств предполагается сделать одно — министерство труда и социальной защиты Новосибирской области. 


Министр социального развития НСО Сергей Пыхтин уже больше года находится на больничном. В прошлом году чиновник оказался вовлечён в крупный коррупционный скандал. Прокуратура установила, что на пасеке 67-летнего министра в Тогучине работали сотрудники учреждения, подведомственного министерству соцразвития. Надзорное ведомство внесло представление министру. Владимир Городецкий, в свою очередь, пообещал принять решение в отношении Сергея Пыхтина, когда он выйдет с больничного. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на пасеке Сергея Пыхтина прошлым летом — тогда министр опроверг обвинения в свой адрес

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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