Городецкий объяснил, зачем ликвидирует министерство соцразвития

Сергей Пыхтин на своей пасеке в Тогучинском районе

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий объяснил слияние министерств труда и социального развития оптимизацией системы управления.





«Да, я подписал такое постановление. На разработку положения о новом министерстве дано 15 дней», — сказал губернатор 4 июля. Он пояснил, что после реорганизации объединённому ведомству будет удобнее работать с федеральным министерством труда и социальной защиты.



Губернатор отметил, что все сотрудники министерств перейдут на новые места работы. Тем не менее некоторые штатные единицы будут сокращены.



«О кандидатуре министра говорить пока рано», — заметил глава региона. Сейчас областное министерство труда, занятости и трудовых ресурсов возглавляет Игорь Шмидт, минсоцразвития — Сергей Пыхтин.





Постановление губернатора об упразднении министерства социального развития и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов области появилось 30 июня на сайте «Электронная демократия Новосибирской области». Согласно документу, из двух министерств предполагается сделать одно — министерство труда и социальной защиты Новосибирской области.





Министр социального развития НСО Сергей Пыхтин уже больше года находится на больничном. В прошлом году чиновник оказался вовлечён в крупный коррупционный скандал. Прокуратура установила, что на пасеке 67-летнего министра в Тогучине работали сотрудники учреждения, подведомственного министерству соцразвития. Надзорное ведомство внесло представление министру. Владимир Городецкий, в свою очередь, пообещал принять решение в отношении Сергея Пыхтина, когда он выйдет с больничного. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на пасеке Сергея Пыхтина прошлым летом — тогда министр опроверг обвинения в свой адрес.