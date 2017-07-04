Новосибирские манул и росомаха улетели жить во Францию и США

Манул в Новосибирском зоопарке
Манул в Новосибирском зоопарке

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило отправил в американский город Ханна и французский город Понт-Скорфф годовалых росомаху и манула. 


Об этом стало известно 4 июля из сообщения управления Россельхознадзора по НСО. «Ветеринарный контроль при вывозе зоопарковых животных проведен с соблюдением ветеринарно-санитарных требований стран-импортеров», — рассказали в пресс-службе управления.


Известно, что животные родились в Новосибирском зоопарке в 2016 году. Самец забайкальского манула отправлен во Францию, а самка росомахи — в США. 


Росомаха в Новосибирском зоопарке
Росомаха в Новосибирском зоопарке


Отправитель животных — МУП «Новосибирский зоологический парк имени Р.А. Шило».


Последний раз сотрудники Новосибирского зоопарка отправляли своих животных в Венгрию — 30 мая две мартышки Бразза переехали жить в зоопарк венгерского города Сегед.

Мария Шевлягина 
Фото Владимира Шадрина (1), zoonovosib.ru (2)

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