Новосибирские манул и росомаха улетели жить во Францию и США

Манул в Новосибирском зоопарке

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило отправил в американский город Ханна и французский город Понт-Скорфф годовалых росомаху и манула.





Об этом стало известно 4 июля из сообщения управления Россельхознадзора по НСО. «Ветеринарный контроль при вывозе зоопарковых животных проведен с соблюдением ветеринарно-санитарных требований стран-импортеров», — рассказали в пресс-службе управления.







Известно, что животные родились в Новосибирском зоопарке в 2016 году. Самец забайкальского манула отправлен во Францию, а самка росомахи — в США.





Росомаха в Новосибирском зоопарке





Отправитель животных — МУП «Новосибирский зоологический парк имени Р.А. Шило».







Последний раз сотрудники Новосибирского зоопарка отправляли своих животных в Венгрию — 30 мая две мартышки Бразза переехали жить в зоопарк венгерского города Сегед.