«Пахнет рыбой и болотом»: в доме на площади Маркса из кранов пошла вонючая вода

Вода у жительницы Кировского района уже полмесяца пахнет «рыбой и болотом»
Вода у жительницы Кировского района уже полмесяца пахнет «рыбой и болотом»

Жительница дома на ул. Покрышкина, 1 в Кировском районе Новосибирска полмесяца живёт с водой, пахнущей «рыбой и болотом» — в «Горводоканале» заявили, что питьевая вода в городе безопасна.


В первый раз жительница почувствовала запах воды в середине июня. «Ребёнок пожаловался, что несколько раз помыл руки, а они пахнут водой речной, рыбой, как она говорит. А дальше посуду начали мыть, сухую посуду берёшь, а она пахнет рыбой. Последней точкой стала стирка, режим 60 градусов, достали бельё, в итоге всё перестирывали», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница дома № 1 по ул. Покрышкина.


Примерно через неделю женщина заметила, что вода стала пахнуть хлоркой. При этом пахнет именно холодная вода, а если добавить горячую, то запах становится меньше.


«Я даже не знаю, как этот запах идентифицировать: это запах воды, сырой речной рыбы и болота, какая-то такая смесь», — говорит женщина.


Она посетовала, что до начала июля вода пахнуть не перестала — «чем жарче, тем сильнее воняет». Холодная вода сейчас пахнет хлоркой, а при смешивании с горячей появляется запах болота, пояснила жительница.


В МУП «Горводоканал» пояснили, что предприятие ежедневно контролирует качество питьевой воды на насосно-фильтровальных станциях и в контрольных точках по всем районам города в магистральных и разводящих сетях.


«Качество воды по органолептическим (запах, привкус), физикохимическим и микробиологическим показателям соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Питьевая вода Новосибирска безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства», — сказали в «Горводоканале».


В предприятии пообещали, что проведут «отбор проб на границе эксплуатационной ответственности с многоквартирным домом по ул. Покрышкина, 1».


В Новосибирске горожане жалуются не только на запах воды, но и воздуха. В конце июня гендиректор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич после жалоб пассажиров на ужасный запах отправил обращения в правительство Новосибирской области и территориальное управление Росавиации. Пообещал разобраться в причине вони в городе и мэр Анатолий Локоть.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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