ВАЗ протаранил «Лексус» на Фрунзе: женщину увезли на «скорой»

Авария произошла в 18:30 возле ТРЦ «Сибирский Молл»

Вечером 3 июля недалеко от ТРЦ «Сибирский Молл» «Жигули» на светофоре протаранили «Лексус», есть пострадавшие.





Авария произошла в 18:30 возле дома на ул. Фрунзе, 228. «67-летний водитель ехал на ВАЗ-2107 по ул. Фрунзе со стороны ул. Ипподромской в сторону ул. Кошурникова. 44-летний водитель Lexus LX470 стоял на проезжей части ул. Фрунзе на красный сигнал светофора. Водитель "Жигулей" допустил столкновение с "Лексусом"», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Новосибирску.





В результате аварии пострадало 2 человека: один из них — водитель «Жигулей», у него сотрясение головного мозга и ушибы.





«По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в пресс-службе.







Также пострадала 45-летняя женщина-пассажир Lexus LX470 — ее доставили в клинику НИИТО с закрытым компрессионным переломом позвоночника.







В прошлом месяце за 4 дня на дорогах Новосибирска автоинспекторы задержали 49 водителей, которых заподозрили в пьяной езде. Из 49 водителей 30 человек были оформлены за отказ от медосвидетельствования по ст. 12.26 КоАП РФ, это лишило их права управления транспортным средством.